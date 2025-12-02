Kış aylarının başlamasıyla birlikte balık tüketimi hem bağışıklık hem de enerji ihtiyacı için daha da önem kazanıyor. Uzmanlar, özellikle aralık ayında sofralardan eksik edilmemesi gereken balığı açıkladı. Hamsi, istavrit ya da mezgit değil… Bu mevsimin en güçlü besin değerine sahip balığı: Uskumru.

KIŞIN EN ÇOK İHTİYAÇ DUYULAN VİTAMİN VE YAĞLARI İÇERİYOR

Soğuyan havalarla birlikte denizlerin yağ oranı yükseliyor. Bu da uskumrunun besin değerini zirveye taşıyor.

Beslenme uzmanları, bu dönemde uskumrunun diğer balıkları geride bıraktığını vurguluyor:

Bağışıklığı güçlendiren Omega-3 zenginliği

Kalp ve damar sağlığını destekleyen yüksek EPA–DHA oranı

Kış aylarında azalan D vitamininin doğal kaynağı

Enerji dengesini sağlayan yüksek B12 vitamini

Kas gelişimine destek olan güçlü protein yapısı

Bu özellikler sayesinde uskumru, kış boyunca hem hastalıklara karşı koruyucu bir bariyer oluşturuyor hem de vücudun ihtiyaç duyduğu temel vitamin ve mineralleri karşılıyor.

HAMSİ DEĞİL USKUMRU YİYİN UYARISI

Uzmanlara göre Aralık ayında sofralarda hamsi, istavrit ve mezgit yerine uskumruya yer verilmesi gerekiyor çünkü bu dönemde uskumru daha yağlı, daha besleyici, daha tok tutucu ve toksin oranı daha düşük bir hale geliyor.

Yerli uskumrunun cıva oranının büyük balıklara göre oldukça düşük olması, onu çocuklar, hamileler ve yaşlılar için bile güvenli bir seçenek haline getiriyor.

KIŞ HASTALIKLARINA KARŞI KORUYOR

Uskumrunun faydaları yalnızca Omega-3’le sınırlı değil.

Kışta sık görülen bağışıklık düşüklüğü, yorgunluk, odaklanma sorunları ve kas güçsüzlüğüne karşı da etkili:

- D vitamini: Kemik sağlığını korur, bağışıklığı güçlendirir.

- B12 vitamini: Enerji üretimini destekler, zihinsel performansı yükseltir.

- Protein: Kas yenilenmesini hızlandırır.

- Selenyum: Antioksidan etki gösterir, hücre yenilenmesini destekler.

Beslenme uzmanları, “Kış aylarında düzenli uskumru tüketmek, bağışıklık için takviye kullanmak kadar etkili olabilir” değerlendirmesinde bulundu.

HAFTADA İKİ KEZ SOFRANIZDA OLSUN

Uskumruyu özellikle ızgara veya fırında pişirmek, besin değerlerini koruması açısından en doğru yöntem. Uzmanların önerisi net: “Aralık ayı boyunca haftada en az iki kez uskumru tüketin. Bu balık kışın ihtiyaç duyulan tüm temel yağları ve vitaminleri doğal yoldan sağlar.”