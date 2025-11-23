Sardalya, düşük civa oranı ve yüksek besin içeriği sayesinde kış mevsiminde en çok önerilen balıklar arasında yer aldı. İçeriğinde yüksek miktarda omega-3 yağ asidi, B12 vitamini, kalsiyum ve D vitamini bulunduğu belirtildi. Bu özellikleriyle kalp sağlığını desteklediği, kemik yapısını güçlendirdiği ve bağışıklığa katkı sunduğu ifade edildi. Sardalyanın kolay pişirilmesi ve uygun fiyatıyla kış sofralarında daha fazla tercih edildiği aktarıldı.

USKUMRU OMEGA-3 DEPOSU OLDU

Uskumru, somonla benzer omega-3 düzeyine sahip olmasıyla dikkat çekti. İçerdiği sağlıklı yağların damar sağlığı üzerinde olumlu etki sağladığı, B12 vitamini sayesinde sinir sistemi için önemli destek sunduğu belirtildi. Uskumrunun aynı zamanda yüksek protein içeriğiyle kış aylarında enerji ihtiyacını karşılamaya yardımcı olduğu ifade edildi.

KİŞE GÖRE TÜKETİM ÖNERİSİ

Beslenme uzmanları, kış aylarında haftada en az iki kez omega-3 açısından zengin balıkların tüketilmesini öneriyor. Sardalya ve uskumrunun hem ekonomik hem de besleyici olması nedeniyle sofralarda daha çok yer alması gerektiği belirtildi. Balıkların ızgara, buğulama veya fırın yöntemiyle pişirilmesinin besin değerini koruduğu ifade edildi.

KIŞIN BAĞIŞIKLIK İÇİN ÖNEMLİ BİR DESTEK

Omega-3 yağ asitlerinin inflamasyonu azalttığı, zihinsel fonksiyonları desteklediği ve soğuk mevsimde bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkı sağladığı biliniyor. Bu nedenle uzmanlar, kış döneminde sardalya ve uskumru gibi besin yoğunluğu yüksek balıkların düzenli tüketilmesini tavsiye etti.