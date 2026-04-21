Türkiye genelinde denizlerde uygulanan av yasağının yürürlüğe girmesiyle birlikte balıkçılarda "kültür balığı" dönemi resmen başladı. Tezgahlarda kış sezonu boyunca liderliğini sürdüren hamsi ve istavritin arzı azalırken, somon balığı sunduğu fiyat avantajıyla tüketicinin yeni odak noktası haline geldi.

SOMON FİYAT AVANTAJIYLA ÖNE ÇIKIYOR

Balıkçı esnafından alınan bilgilere göre, tezgahlarda hamsi ve istavritin yerini alan Karadeniz somonu, ekonomik fiyatıyla en çok tercih edilen ürün oldu. Somonun kilogram fiyatı 300 TL seviyesinde seyrederken, bu durum somonu diğer türlere kıyasla daha erişilebilir kılıyor.

Kültür balıkları grubunda yer alan diğer türlerde ise fiyatlar daha yüksek seyrediyor. Mevcut piyasa verilerine göre levrek kilogramı 500 TL’den, çupra ise 400 ile 500 TL arasındaki banttan alıcı buluyor. Somon ile aynı fiyat kategorisinde yer alan alabalık ise 300 TL’den satışa sunuluyor.