Avrupa’da artan jeopolitik gerilimler ve küresel tedarik zincirlerinde yaşanabilecek olası aksaklıklar, uzmanları vatandaşlara yönelik yeni bir hazırlık uyarısına yöneltti. Yetkililer ve bazı sivil koruma kurumları, evlerde temel gıda stoklarının bulundurulmasının önemine dikkat çekerek özellikle uzun ömürlü ürünlerin tercih edilmesini öneriyor.

Yapılan açıklamalarda, olası kriz senaryolarında market tedarikinde gecikmeler yaşanabileceği, bu nedenle hanelerin “acil durum gıda planı” oluşturmasının faydalı olacağı ifade edildi. Bu kapsamda konserve ürünler, kuru bakliyatlar ve uzun süre dayanabilen temel gıdalar ön plana çıkıyor.

OLAĞANÜSTÜ DURUMLARDA BÜYÜK KOLAYLIK SAĞLAYABİLİR

Uzmanlar, bu çağrının bir panik ortamı oluşturmak amacı taşımadığını, aksine günlük hayatın kesintiye uğraması ihtimaline karşı makul bir hazırlık yapılmasını hedeflediğini belirtti. Evlerde birkaç haftalık temel gıda stoğu bulundurulmasının, olası olağanüstü durumlarda büyük kolaylık sağlayabileceği vurgulandı.

Gıda güvenliği ve dayanıklılık açısından konservelerin en pratik seçeneklerden biri olduğuna dikkat çekilirken, vatandaşlara aşırıya kaçmadan, dengeli bir hazırlık yapmaları yönünde tavsiyede bulunuldu.