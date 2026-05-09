Bahar aylarında gündüz ısınan havanın gece aniden soğumasıyla birlikte evlerde görülmeye başlanan yoğuşma sorununa karşı, sosyal medyada hızla yayılan "kaşık yöntemi" gündeme geldi. Özellikle sabah saatlerinde pencere camlarında oluşan su damlacıklarının yapıya zarar vermesini önlemek amacıyla önerilen bu yöntem, fizik kurallarını kullanarak nemin yönünü değiştiriyor.

YOĞUŞMAYA KARŞI METAL BİR BARİYER

Kışın geride kalmasına rağmen, mevsim geçişlerinde iç ve dış sıcaklık farkları pencerelerde terlemeye yol açmaya devam ediyor. Cam yüzeylerde biriken su, tahliye edilmediği takdirde pencere pervazlarına sızarak ahşabın çürümesine ve duvarlarda küf oluşumuna zemin hazırlıyor. Uzmanların dikkat çektiği "kaşık" uygulaması, tam bu noktada devreye giriyor.

METAL CAMDAN DAHA HIZLI SOĞUYOR

Yöntemin temelinde paslanmaz çeliğin camdan çok daha hızlı ısı kaybetmesi yatıyor. Pervaza yerleştirilen metal kaşık, gece boyunca camdan daha düşük bir sıcaklığa ulaşıyor. Havadaki su buharı en soğuk yüzeye tutunma eğiliminde olduğundan, yoğunlaşma cam yerine kaşığın üzerinde gerçekleşiyor.

Uygulama Detayları:

Paslanmaz çelik bir kaşık, sap kısmı odaya bakacak, çukur (kaşık) kısmı ise camın alt birleşme noktasına yakın duracak şekilde pervaza konuluyor. Amacı ise nemi metal yüzeyde toplayarak suyun pencere çerçevelerine ve duvarlara sızmasını engellemek.

NEM SORUNUNA PRATİK BİR ÇÖZÜM

Bu yöntem, baharın serin gecelerinde pencereleri uzun süre açık bırakamayan haneler için düşük maliyetli ve zahmetsiz bir koruma yöntemi olarak değerlendiriliyor. Ancak yetkililer, kaşık kullanımının odadaki toplam nem miktarını azaltmadığını, sadece suyun biriktiği noktayı değiştirdiğini vurguluyor. Ciddi rutubet sorunları için bahar güneşinden faydalanarak düzenli havalandırma yapılması ve profesyonel yalıtım çözümlerinin ihmal edilmemesi gerektiği hatırlatılıyor.