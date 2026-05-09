Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Arjantin çıkışlı “MV Hondius” adlı yolcu gemisinde ortaya çıkan şiddetli solunum yolu hastalığına ilişkin son gelişmeleri kamuoyuyla paylaştı. Yapılan değerlendirmelerde, gemide görülen vakaların hantavirüs ile uyumlu olduğu belirtildi.

3 ÖLÜM, 8 VAKA

Ghebreyesus’un açıklamasına göre gemide şu ana kadar toplam 8 vaka tespit edildi. Bu vakalardan 3’ünün hayatını kaybettiği, 5 vakanın ise laboratuvar testleriyle doğrulandığı ifade edildi. Kalan 3 kişinin ise şüpheli vaka olarak izole edildiği bildirildi.

İlk ölümün 11 Nisan’da gemi seyir halindeyken gerçekleştiği, ikinci can kaybının ise Saint Helena Adası’nda karaya çıkan bir yolcunun uçuş sırasında fenalaşarak 26 Nisan’da yaşamını yitirmesiyle kayıtlara geçtiği aktarıldı.

ANDES VARYANTI ŞÜPHESİ

DSÖ yetkilileri, gemide tespit edilen virüsün Latin Amerika’da görülebilen ve nadiren insandan insana bulaşabilen “Andes” varyantı ile uyumlu olduğunu açıkladı. Yetkililer, bulaşmanın özellikle yakın ve uzun süreli temasla gerçekleşmiş olabileceğini değerlendiriyor.

KEMİRGEN YOĞUNLUKLU BÖLGEDE BULUNDULAR

Soruşturmanın ilk bulgularına göre enfeksiyonun gemi yolculuğu öncesinde gerçekleştirilen bir kara turundan kaynaklanmış olabileceği düşünülüyor. İlk vakaların Arjantin, Şili ve Uruguay’ı kapsayan bir kuş gözlem gezisine katıldığı ve kemirgen yoğunluğu bilinen bölgelerde bulundukları tespit edildi.

12 ÜLKEYE ACİL BİLDİRİM

Saint Helena Adası’nda gemiden ayrılan yolcuların farklı ülkelere dağılması nedeniyle DSÖ’nün 12 ülkeye acil bildirimde bulunduğu aktarıldı. Bu ülkeler arasında Türkiye’nin yanı sıra Kanada, Almanya, Hollanda, İsviçre, İsveç, Danimarka, ABD, İngiltere, Singapur, Yeni Zelanda ile Saint Kitts ve Nevis yer aldı.

TESPİT EDİLEN ÜLKELER

İsviçre, Almanya, İngiltere ve İsrail’de hantavirüs belirtileri görülen kişilerin karantinaya alındığı bilgisi geçildi.

'KULUÇKA SÜRESİ UZAYABİLİR'

Gemide izolasyon ve dezenfeksiyon işlemlerinin başlatıldığı, semptom gösteren yolcuların ayrı bölümlerde takip edildiği bildirildi. Olası yeni vakalara karşı kuluçka süresinin birkaç haftaya kadar uzayabileceği uyarısı yapıldı.

5 ÜLKE HAREKETE GEÇTİ

The Guardian’da yer alan habere göre, İspanya’nın geminin Kanarya Adaları’na yanaşmasına izin verdiği, Almanya, Fransa, Belçika, İrlanda ve Hollanda’nın vatandaşlarını tahliye etmek için uçak gönderme hazırlığında olduğu aktarıldı. Avrupa Birliği’nin ayrıca ek tahliye uçuşları planladığı, ABD ve İngiltere’nin de destek operasyonlarını devreye soktuğu ifade edildi.

'DİKKATLE İZLENMELİ'

DSÖ ise mevcut tabloya ilişkin genel halk sağlığı riskini “kontrollü ancak dikkatle izlenmesi gereken” bir seviyede değerlendirdi.