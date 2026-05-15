Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin (KDC) doğusunda yer alan Ituri eyaletinde ortaya çıkan Ebola salgını, can kayıplarını artırmaya devam ediyor. Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, 15 Mayıs itibarıyla bölgede 246 şüpheli vaka tespit edildi, 65 kişi ise yaşamını yitirdi.

Vakaların özellikle Mongwalu ve Rwampara bölgelerinde yoğunlaştığı, eyaletin idari merkezi Bunia’da da şüpheli vakaların bildirildiği aktarıldı.

Kinşasa’daki Ulusal Biyomedikal Araştırma Enstitüsü tarafından incelenen örneklerden 13’ünde Ebola virüsünün doğrulandığı, genetik analiz çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi.

Uganda ve Güney Sudan sınırına yakın bölgede görülen salgın nedeniyle sınır ötesi bulaş riskine karşı bölgesel sağlık koordinasyonunun artırıldığı ifade edildi. Yetkililer, Ituri’deki bu salgının 1976’dan bu yana ülkede kaydedilen 17’nci Ebola salgını olduğunu açıkladı.