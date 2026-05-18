Okyanus ortasında hantavirüs salgını baş göstermesiyle dünya gündemine oturan lüks kruvaziyer gemisi MV Hondius, Hollanda'nın Rotterdam kentine ulaştı. Geçtiğimiz günlerde İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'nda yolcuları tahliye edilen gemi, limana sadece operasyonu yürüten 25 mürettebat ve onları gözlemleyen 2 sağlık personeliyle giriş yaptı.
Geminin işletmecisi Oceanwide Expedition firması, iki haftayı aşkın süredir denizde büyük bir izolasyon altında olan personelin sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Yetkililer, şu an için gemideki kimsede hantavirüs semptomuna rastlanmadığını ve sağlık personellerinin mürettebatı her an yakından takip ettiğini bildirdi.
Geminin limana yanaşmasının ardından, virüsün tamamen temizlenmesi amacıyla profesyonel ekiplerce detaylı bir dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışması başlatılacağı aktarıldı