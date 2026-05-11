Ünlü YouTuber Ruhi Çenet, hantavirüs salgını çıkan gemide seyahat ettiği görüntülerle gündeme gelmişti. Hakkında ortaya atılan iddialarla ilgili Ruhi Çenet video yayınlayarak açıklama yaptı.

''İLK GÜNDEN İTİBAREN SAĞLIK BAKANLIĞI İLE İLETİŞİM HALİNDEYİM''

Hantavirüs salgınının patlak verdiği gemide yolculuk eden internet fenomeni Ruhi Çenet şu sözleri söyledi:

''Merhabalar, hakkımda çok fazla yanlış bilgi ve haber yayılmakta. Hiçbir hastalık hiçbir şekilde yoktur. Gemide bir virüs olduğunu öğrendiğim ilk günden itibaren Sağlık Bakanlığı ile iletişim halindeyim ve karantinadayım.''

NE OLMUŞTU?

DHA'nın 10 Mayıs 2026 tarihli haberine göre; İspanya'nın güneydoğusundaki Kanarya Adalarının Tenerife kentindeki Granadilla de Abona Limanı'na demirleyen hantavirüs vakalarının tespit edildiği Hollanda bandralı ‘MV Hondius’ gemisindeki 23 ulustan yaklaşık 150 kadar yolcu ve mürettebatın tahliye işlemlerinin devam ettiği açıklandı. Yetkililer, yerel saat ile 09.30'da başlayan tahliye işlemlerinde 14 İspanyol yolcu ile Capo Verde'de gemiye binen Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) için çalışan bir epidemiyoloji uzmanının gemiden ayrılan ilk grup olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanlığı, ilk grubun ardından gemideki Fransız (5) ve Kanadalı (4) yolcuların da uçakla ülkelerine gönderildiklerini duyurdu. Bakanlık yetkilileri, Hollandalı (11), Türk (3), İngiliz (23), İrlandalı (2) ve ABD'li (17) yolcuların da bu akşama kadar ülkelerine gitmek üzere uçaklarının Tenerife havalimanından ayrılacağını kaydetti.

Öte yandan; son dakika gelişmelerine göre; Fransa Sağlık Bakanı Stephanie Rist, ‘MV Hondius' yolcu gemisinden tahliye edilen 5 Fransa vatandaşından birinin hantavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Diğer 4 yolcunun testinin ise negatif çıktığını belirten Rist, 5 Fransa vatandaşının başkent Paris'te karantina altına alınacağını kaydetti.

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı’nın (HHS) sanal medya hesabından yapılan paylaşımda ise gemiden tahliye edilen 17 ABD vatandaşının durumuyla ilgili açıklamaya yer verildi. Açıklamada, “Yolculardan ikisi aşırı dikkat gerektirdiği için koruma altına alınmıştır. Bir yolcuda hantavirüs testi hafif pozitif çıkarken diğer yolcuda hafif semptomlar gözlemlendi” denildi.