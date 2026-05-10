Hantavirüs vakalarının tespit edildiği Hollanda bandıralı ‘MV Hondius’ yolcu gemisi, İspanya'nın güneydoğusunda yer alan Kanarya Adaları'nın Tenerife kentindeki Granadilla de Abona Limanı'na yanaştı. Yerel saatle 06.00 civarında limana giriş yapan geminin demirlemesinin ardından yolcuların tahliyesine başlanacağı belirtildi. İspanya hükümeti, Askeri Acil Müdahale (UCM) birimine bağlı askerlerin kontrolünde gerçekleştirilecek tahliye işleminden önce tüm yolcular ve mürettebatın, gemide sağlık kontrolünden geçirileceğini duyurdu. Açıklamada, yolcuların uçakları hazır edilene kadar gemiden ayrılmayacakları kaydedilerek, "Öncelikle 14 İspanyol yolcu gemiden inecek, tüm yolcular ülkelerine gönderilecek, transfere dahil tüm personel ‘FFP2’ tipi yüz maskesi takacak ve yolcu bagajları torbalara konulacak" ifadelerine yer verildi.

