Ünlü komedyen Hasan Can Kaya, geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alındığı sürece dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kaya, “Konuşanlar” adlı gösteri formatındaki programda nezarethanede yaşadığı ilginç anıları izleyicilerle paylaştı.

HORLAMASI NEDENİYLE UYUTMADI

Aynı nezarethanede Reynmen ve Çakal ile birlikte kaldıklarını söyleyen Kaya, horlaması nedeniyle arkadaşlarını uyutamadığını dile getirdi.

Yaşadıklarını esprili bir dille anlatan Kaya, şu ifadeleri kullandı:

“İnanılmaz bir şey ya… Bir de ben, Reynmen, Çakal aynı nezarethanede kaldık. Ve benim horlamamdan uyuyamadılar. Jandarmaya ‘hakkınızı helal edin’ dedim.”

REYNMEN HELLALİK İSTEDİ

Kaya, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Reynmen de dedi ki: ‘Hacı bizden de helallik alsan fena olmaz ya. Malatya traktörü gibi.’ Benden uzaklaşmış hepsi, tuvaletin dibinde yatıyor.”

NE OLMUŞTU?





31 Ocak 2026 tarihinde; uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında komedyen Hasan Can Kaya ve Reynmen olarak tanınan Yusuf Aktaş'ın da olduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.

‘Uyuşturucu’ soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve Adli Tıp Kurumu’na götürülerek saç ve kan örnekleri alınan, aralarında komedyen Hasan Can Kaya ile Reynmen olarak tanınan Yusuf Aktaş’ın da bulunduğu 11 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.