Ünlü komedyen Hasan Can Kaya ile reklamcı Duygu Karabaş evlilik öncesi ilk adımı attı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre çift, Feriye Lokantası’nda aile arasında gerçekleşen sade bir törenle nişanlandı.

Yaklaşık 50 davetlinin katıldığı törende yalnızca çiftin aile üyeleri yer aldı.

Nişanda geleneklere uygun kız isteme töreni de yapıldı.

Çiftin yakın çevresinin hazır bulunduğu törende, aileler bir araya gelerek bu mutlu ana şahitlik etti.

DUYGU KARABAŞ KİMDİR?

Hasan Can Kaya'nın nişanlandığı Duygu Karabaş, kısa sürede merak edilen isimler arasına girdi.

Dijital sanat alanındaki çalışmalarıyla dikkat çeken Karabaş’ın hayatı, kariyeri ve özel yaşamına dair detaylar araştırılmaya başlandı.

Duygu Karabaş, dijital sanat ve iletişim alanında çalışan bir sanatçı ve yöneticidir.

Dijital portreler üzerine yoğunlaşan çalışmalarıyla dikkat çeken Karabaş, disiplinlerarası üretimleriyle öne çıkan isimlerden biri olarak gösteriliyor.