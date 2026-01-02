Gebelik döneminde üç kez tarama testlerini yaptırmayı reddeden bir anne adayının, doğumun ardından hekimine açtığı dava sonuçlandı. Mahkemenin 77 milyon TL’lik tazminat kararı, sağlık camiasında büyük bir şaşkınlık ve endişe yarattı.

HEKİMSEN: TÜM KAYITLAR MEVCUT, HEKİM SUÇLANAMAZ

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Sendikası (HEKİMSEN) tarafından yapılan açıklamaya göre, 35 yaşındaki hamile bir kadın, doktorunun önerdiği ikili ve üçlü tarama testlerini defalarca reddetti. Hekim ise hastanın bu kararını epikriz raporuna detaylı şekilde işleyerek resmî kayıtlara geçirdi.

Gebeliğin 14. ve 17. haftalarında da test reddi tekrarlanırken, tüm beyanlar dijital ve yazılı sağlık sistemine kaydedildi.

DOĞUM SONRASI DAVA AÇILDI

Ancak doğumun ardından bebeğe Down sendromu teşhisi konulması üzerine anne, gerekli testlerin yapılmadığı gerekçesiyle yargı yoluna başvurdu. Sağlık Bakanlığı veri sisteminde ve hastane kayıtlarında test reddi net olarak belgelenmiş olmasına rağmen mahkeme, hekimin 77 milyon TL tazminat ödemesine hükmetti.

Bilirkişi raporunda hekimin kusurlu olmadığı yönünde görüş bildirilmesine rağmen çıkan karar, sağlık hukukunda yeni bir tartışma başlattı.

“SAVUNMACI TIBBIN KAPISI AÇILDI”

HEKİMSEN tarafından yapılan değerlendirmede, söz konusu kararın sadece ilgili hekimi değil, tüm sağlık sistemini ve hasta-hekim ilişkisini zedeleyecek nitelikte olduğu vurgulandı.

Sendika, böyle örneklerin yaygınlaşmasının, hekimleri savunmacı tıbba yönlendireceğini ve bu durumun sağlık sistemine zarar vereceğini ifade etti. “Bu gibi kararlar, gereksiz tetkik artışına ve hekimlerin her ihtimale karşı aşırı temkinli davranmasına yol açar” değerlendirmesi yapıldı.

"HASTA İRADESİ KAYIT ALTINDA, HEKİM SUÇLANAMAZ"

Açıklamada, hekimin hastanın özgür iradesine saygı gösterdiği ve bunu eksiksiz şekilde kayıt altına aldığı belirtildi. Sendika, “Bu iradeyi belgelendiren sağlık çalışanları suçlu değil, sistemin güvencesidir” ifadeleriyle, karara yönelik hukuki ve etik itirazını kamuoyuna duyurdu.

“İTİBAR HAKKI İADE EDİLMELİ”

HEKİMSEN, dosyanın tüm fiziksel ve dijital kayıtlar ışığında üst mahkemeler tarafından yeniden ele alınması çağrısında bulundu. Hekimin, tıbbi sorumluluklarını eksiksiz şekilde yerine getirmesine rağmen bu denli ağır bir cezaya çarptırılmasının “hukuka ve adalete zarar verdiği” savunuldu.

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

“Bu karar, doktorların kafasında ‘test reddedilse bile cezalandırılabilirim’ düşüncesi oluşturur. Bu endişe, hasta güvenini ve hekim kararlarını zedeleyen bir tabloya dönüşebilir. Yanlış karardan dönülmesi, sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği açısından kritik önemdedir.”