Skandal, güvenlik kameralarının incelenmesiyle ortaya çıktı. Görüntülerde bir farenin tıbbi ekipmanların üzerinden atlayarak bebek yataklarının arasında dolaştığı açıkça görüldü. Olayın ardından bebekler farklı birimlere taşındı ancak yaşanan ihmal faciayla sonuçlandı.

BİR HAFTA ARAYLA İKİ KAYIP

İlk bebek 31 Ağustos gecesi yaşamını yitirirken, ikinci bebek yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti. Her iki bebeğin de çeşitli sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakımda tedavi altında olduğu belirtildi.

BAŞHEKİMİN AÇIKLAMASI TEPKİ ÇEKTİ

India Today’in haberine göre, bebeklerden birinde parmaklarda, diğerinde ise baş ve omuz bölgesinde fare ısırıkları tespit edildi. Ancak hastane başhekimi Dr. Ashok Yadav, ölümlerin doğum komplikasyonlarından kaynaklandığını ileri sürdü. Yadav ayrıca, tedavi sürecinde ebeveynlerin yeterince gözetim sağlamadığını iddia etti.

ÜÇ HEMŞİRE GÖREVDEN ALINDI

Hijyen eksikliği ve ihmaller zincirinin gölgesinde gerçekleşen olayın ardından iki hemşirenin görevden uzaklaştırıldığı, bir başhemşirenin ise görevden alındığı açıklandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşanan trajik olay sonrası sağlık otoriteleri geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığını duyurdu. Sorumluların tespit edilmesi ve ihmallerin ortaya çıkarılması için çalışmalar sürüyor.