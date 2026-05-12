Nijmegen'deki Radboudumc üniversite tıp merkezi, MV Hondius kruvaziyer gemisinden tahliye edilen bir hantavirüs hastalarından alınan örneklerde "önemli bir prosedür hatası" yapıldığını duyurdu.

Hastaneden Pazartesi gecesi yapılan açıklamaya göre kan alımı sırasında virüsün tehlikeli doğası gereği uygulanması gereken sıkı protokoller uygulanmadı.

Kan ve idrar örneklerini alan hemşireler, bu sebeple hastalıklı olabileceği belirtilen örneklere maruz kaldı.

Ayrıca hastanın atıklarının da imha edilmesi sürecinde önemli hatalar yapıldı. Bu ihmaller zinciri sonucunda hastanede görevli 12 sağlık çalışanı tedbir amaçlı karantinaya alındı.

Yetkililer enfeksiyon riskinin düşük olduğunu vurgulasa da personelin 6 hafta boyunca gözlem altında tutulacağı açıklandı.

Bu olay salgının karadaki sağlık kurumlarına sıçrama ihtimali konusundaki endişeleri de beraberinde getirdi.

HASTANE ÖZÜR DİLEDİ

Yaşanan kazalardan sonra hastanenin yönetimi resmi açıklama yaptı ve Hollanda halkından özür diledi.

Radboudumc Yönetim Kurulu Başkanı Bertine Lahuis açıklamasında, "Üniversite tıp merkezimizde böyle bir durumun yaşanmasından dolayı büyük bir pişmanlık içerisindeyiz. Gelecekte benzer olayların önüne geçmek ve bu süreçten ders çıkarmak adına yaşananların gidişatını tüm ayrıntılarıyla ve büyük bir titizlikle inceleyeceğiz," dedi.

Hantavirüs için şu an bilinen bir aşı veya özel bir tedavi yöntemi bulunmuyor ancak yetkililer dünya çapında yaşanacak COVID vari bir salgın riskinin çok düşük olduğunu savunuyor.

M/V HONDIUS'UN SON YOLCULAR ÜLKELERİNE ULAŞTI

MV Hondius gemisindeki salgın krizi Pazar günü başlayan tahliye ve küresel karantina operasyonuyla tehlikeli bir aşamaya geçti.

Gemideki kemirgenler aracılığıyla yayılan ölümcül virüsün tespit edilmesinin ardından üç yolcu hayatını kaybetti. Andes suşusu adı verilen virüsün insandan insana geçmesi ise riski artırdı.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre şu ana kadar en az 7 kişide virüs tespit edildi ve bir vaka daha "şüpheli" olarak yoğun gözleme alındı.

Tahliye edilen son grupta yer alan 28 yolcu Tenerife üzerinden düzenlenen özel uçuşlarla Hollanda'ya ulaştı.

Eindhoven Havaalanı’na iniş yapan yolcuların ve mürettebatın maske takarak uçaktan indikleri görüldü.

Hollanda bayraklı geminin Rotterdam limanına varması ve burada kapsamlı bir dezenfeksiyon sürecinden geçmesi bekleniyor.