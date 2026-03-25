Ünlü yapımcı Erol Köse, 16. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti. Müzik ve televizyon dünyasında yer alan ünlü isimlerden çeşitli açıklamalar gelmişti. Zincirlikuyu Camii’ndeki cenaze törenine çok sayıda yakın dost ve meslektaşı katıldı. Rahatsızlığı nedeniyle hastaneden yeni taburcu edilen Orhan Gencebay ise cenazeye aracından katılarak dua etmek zorunda kaldı.

ARAÇTAN İNMEDİ

Erol Köse’nin Zincirlikuyu Camii’ndeki cenaze törenine katılan Orhan Gencebay, rahatsızlığı nedeniyle araçtan inemedi. Ünlü sanatçı, cenaze duasına aracın içinden katılmak zorunda kaldı.

Sevim Emre ise aracından inerek taziye için Köse Ailesi’nin yanına geçti ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

SEVİM EMRE TAZİYE ALANINA TEK KATILDI

Orhan Gencebay’ın araçtan dua etmesi ve Sevim Emre’nin taziyeye katılması, cenaze töreninin en dikkat çeken detayları arasında yer aldı.