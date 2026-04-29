Bu yılın ilk dört ayında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararları ile kamuya ait çok sayıda taşınmaz özelleştirme kapsamına alındı.

Sağlık kurumlarına ait 55 arazi, taşınmazın ardından 17 ilde askeri alanların da bulunduğu araziler satışa çıktı. Geçmişteki Askeri Cezaevleri bile satılacak. Askeri alanlar ‘’Yeşil kalacak’’ sözüne rağmen önce özelleştirme kapsamına alınıyor sonra da imara açılıyor. Araziler bir bir konut, AVM, otel oluyor.

Satılacak yerler arasında Başakşehir’de 2 milyon 633 bin 464 metrekarelik bir arsa, Ankara’da kışla, Malatya Yeşilyurt ve Yeşiltepe’de 789 bin 633 metrekarelik askeri binalar, müştemilat ve arsalar da bulunuyor. Muş’ta da 7 bin 81 metrekarelik 8 adet askeri lojman satılacak.

‘YÖNTEM AYNI’

Muğla Fethiye’de geçmişte askeri birimler tarafından kullanılan ve içinde 5 adet kâgir bina, 3 nöbetçi kulübesi, bir havuz ve bir gözetleme kulesi de olan 18 bin 199 metrekarelik arazi satışa çıkarıldı. Kocaeli Yenidoğan’da da 21 bin 626 tapu alanına sahip 11 adet 6 katlı betonarme bina, 5 adet hizmet binası lojmanlar satış kapsamına alındı.

CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan “Cumhuriyetin birikimleri elden çıkarılıyor. Alan değişiyor ama yöntem değişmiyor. 44 ilde 2.3 milyon metrekarelik 126 sağlık taşınmazının ardından askeri taşınmazlar da satılacak’’ dedi.

EN ÇOK İSTANBUL

Son olarak Balıkesir Bandırma’da bulunan 6. Ana Jet Üssüne ait 135 dönümlük ‘’General Balcı Çamlığı’’ da satışa çıkarılmıştı. Halkın nefes aldığı spor ve piknik yaptığı alanın satış listesine alınması tepki yarattı. En çok askeri alan ise İstanbul’da boşaldı. Geniş araziye sahip olan

Hadımköy’de 184 hektar, Başakşehir’de 160 hektar, Maltepe’de 109 hektar, Tuzla’da 200 hektar, Zekeriyaköy’de 194 hektar ve Esenler’de 437 hektar askeri arazi boşaldı.

Özelleştirilecek araziler

-Ankara Çankaya - 501 metrekare

-Ankara Mamak - 762 metrekare

-Ankara Mamak - 625 metrekare

-Aydın Didim - 1 milyon 590 bin 622 metrekare

-İstanbul Kartal - 1843 metrekare

-Muş Merkez - 7081 metrekare

-Ankara Elmadağ - 11 bin 186 metrekare

-Ankara Elmadağ - 1630 metrekare

-Ankara Elmadağ - 12 bin 309 metrekare

Ankara Elmadağ - 18 bin 304 metrekare

- Ankara Kızılcahamam - 2982 metrekare

-Ankara Mamak - 1420 metrekare

-Aydın Didim - 4 milyon 363 bin 791 metrekare

-Balıkesir Bandırma - 132 bin 490 metrekare

-Bolu merkez - 7692 metrekare

-Hatay İskenderun - 55 bin 941 metrekare

-Hatay İskenderun - 13 bin 620 metrekare

-Hatay İskenderun - 5693 metrekare

-İstanbul Başakşehir - 2 milyon 633 bin 464 metrekare

-İstanbul Beşiktaş - 2154 metrekare

-İstanbul Beşiktaş - 2081 metrekare

-İstanbul Büyükçekmece - 15 bin 725 metrekare

-İstanbul Büyükçekmece - 119 bin 660 metrekare

-İstanbul Çekmeköy - 23 bin 860 metrekare

-İzmir Karşıyaka - 394 metrekare

-Kayseri Melikgazi - 108 bin 396 metrekare

-Kayseri Kocasinan - 19 bin 946 metrekare

-Kayseri Melikgazi - 2365 metrekare

-Kırklareli Lüleburgaz - 24 bin 689 metrekare

-Kocaeli İzmit - 19 bin 937 metrekare

-Kocaeli İzmit - 21 bin 726 metrekare

-Malatya Yeşilyurt - 789 bin 833 metrekare

-Malatya Yeşilyurt - 82 bin 467 metrekare

-Muğla Fethiye - 18 bin 199 metrekare

-Tekirdağ Çorlu - 618 metrekare

-Tekirdağ Süleymanpaşa - 3852 metrekare

-Yalova Çiftlikköy - 121 bin 276 metrekare

-Yalova Çiftlikköy - 15 bin 269 metrekare

-Yalova Çiftlikköy - 1723 metrekare