Olay, dün saat 17.30 sıralarında Konacık Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi’nde meydana geldi. İş dönüşü evine gelen Güler B., bahçeye girdiği sırada bıçaklı saldırıya uğradı. Vücuduna aldığı 4 bıçak darbesiyle kanlar içinde yere yığılan kadının çığlıklarını duyan oğlu, bahçeye koşarak annesini yaralı halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Güler B., ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, saldırganın Güler B.’nin eski erkek arkadaşı Ersin K. olduğunu belirledi. Şüpheli, saklandığı evde suç aleti bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemede Ersin K. hakkında daha önce Güler B.’ye yönelik uzaklaştırma kararı bulunduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edilen Ersin K.’nin, ifadesinde saldırıyı kıskançlık nedeniyle gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

