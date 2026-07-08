Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir şantiyeden yüksek miktarda kablo hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Yürütülen soruşturma kapsamında kimlikleri tespit edilen E.M., A.M. ve M.T. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan, şüphelilerin eriterek bakır haline getirdiği kabloları satın aldığı belirlenen hurdacı M.E. hakkında da adli işlem başlatıldığı öğrenildi.