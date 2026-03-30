Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı, 27 Mart itibarıyla 48’inci F-35B Lightning II uçağını teslim alarak filonun ilk tedarik aşamasını resmen tamamladığını duyurdu. Toplamda 138 adet uçak ihtiyacı beyan eden Birleşik Krallık için bu gelişme, Haziran 2018’de Kraliyet Hava Kuvvetleri’nin (RAF) Marham üssüne yapılan ilk teslimatlarla başlayan sürecin kritik bir eşiğini oluşturuyor.

BİR UÇAK AKDENİZ'E DÜŞMÜŞTÜ

Filonun gelişim sürecinde 17 Kasım 2021 tarihinde HMS Queen Elizabeth gemisinden gerçekleştirilen hatalı kalkış sonrası Akdeniz’e düşerek kaybedilen bir uçak, enkazı Aralık 2021’de çıkarılmak üzere kayıtlara geçmişti.

Buna rağmen uçaklar halihazırda aktif operasyonel görevlerde yer almaya devam ediyor. RAF Akrotiri üssü merkezli olarak Orta Doğu’daki müttefiklere destek amacıyla devriye görevleri yürüten uçaklar için 138 adetlik toplam tedarik taahhüdü geçerliliğini koruyor.

Gelecekte kurulacak geniş filonun küçük bir bölümünün, eğitim faaliyetlerinin yanı sıra B61 nükleer bombalarını taşıyacak şekilde uyarlanacak F-35A modellerinden oluşması planlanıyor.

İKİNCİ PAKET İÇİN SÖZLEŞME İMZALANMADI

İkinci tedarik paketine yönelik teslimat süreci için henüz resmi bir sözleşme imzalanmazken, İngiliz basınında mevcut filonun karşı karşıya olduğu operasyonel kısıtlamalar dikkat çekiyor.

Personel eksikliği, beklenenden düşük seviyede seyreden harbe hazırlık oranları ile silah ve ek ekipman entegrasyonunda yaşanan gecikmelerin yanı sıra, ülke içerisindeki yer destek altyapısının henüz tamamlanmamış olması tam operasyonel kapasiteye ulaşılmasını engelleyen temel unsurlar arasında gösteriliyor.