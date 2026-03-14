Çin merkezli havayolu şirketi Sichuan Airlines, 2026 yaz sezonu için Türkiye operasyonlarını genişletme kararı aldı. Şirket, Çin’in Chengdu kentindeki Chengdu Tianfu International Airport ile İstanbul Airport arasında yeni bir direkt uçuş hattı başlatacağını duyurdu.

Planlamaya göre yeni seferler 2 Nisan 2026 tarihinde başlayacak. Havayolu, iki şehir arasında haftada üç frekans direkt uçuş gerçekleştirecek.

GENİŞ GÖVDELİ UÇAKLARLA HİZMET VERECEK

Yeni hattın, uzun menzilli operasyonlara uygun geniş gövdeli uçaklarla icra edilmesi planlanıyor. Seferlerde Airbus A330-200 ve Airbus A330-300 tipi uçakların kullanılacağı açıklandı.

Açıklanan uçuş tarifesi ise şöyle:

3U3827: Chengdu Tianfu 01.35 – İstanbul 06.30

3U3828: İstanbul 15.40 – Chengdu 05.20 (+1)

Bu saatler sayesinde hem Çin’den Türkiye’ye gelen yolcular hem de İstanbul üzerinden Avrupa ve Orta Doğu bağlantıları için uygun bir zamanlama sunulması hedefleniyor.

UÇUŞ SAYISI HAFTADA 7'YE ÇIKACAK

Sichuan Airlines hâlihazırda Chengdu Tianfu – İstanbul – Atina hattında haftada dört frekans uçuş gerçekleştiriyor. Yeni direkt seferlerin devreye girmesiyle birlikte havayolunun İstanbul operasyonu önemli ölçüde büyüyecek.

Havacılık veri platformu AeroRoutes’ta yer alan bilgilere göre şirketin İstanbul uçuş sayısı haftalık 4 frekanstan 7 frekansa yükselecek.

Yeni hat sayesinde Chengdu’dan İstanbul’a aktarmasız uçuş imkânı sağlanacak. Sektör temsilcileri, doğrudan bağlantının özellikle turizm, ticaret ve iş seyahatleri açısından iki ülke arasındaki yolcu trafiğini artırabileceğini belirtiyor.