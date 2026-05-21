Antalya Havalimanı'nda çalışan Semih Abbak'ın iki gündür işe gitmemesi üzerine mesai arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
EVİNDE MANGAL KÖMÜRÜ YAKILMIŞ
İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapıyı açarak eve giren ekipler, Semih Abbak'ı odasında hareketsiz halde buldu. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Abbak'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Ekiplerin evde yaptığı incelemelerde, cesedin bulunduğu odada mangal kömürü yakıldığı belirlendi.
Olay yeri ve savcılık incelemelerinin tamamlanmasının ardından Semih Abbak'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin saptanması amacıyla otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı adli inceleme devam ediyor.