New York’taki LaGuardia Havalimanı pistinde Air Canada uçağının bit itfaiye aracıyla çarpıştığı görüntüler ortaya çıktı.

Kazada iki pilot hayatını kaybetti. Aralarında koltuğuna bağlıyken uçaktan dışarı fırlayan bir kabin memurunun da bulunduğu onlarca kişi yaralandı.

Pist acil durum araçlarıyla dolup taştı. Dehşete düşen yolcular uçağın kanatları üzerine çıkarak tahliye edilmeyi bekledi.

Uçağın burnu tamamen parampaça olurken, kokpitte bulunan iki pilotun bedenlerinin parçalandığı aktarıldı.

KAZANIN SEBEBİ İHMAL

Air Canada uçağının iniş izni almasıyla itfaiye aracıyla çarpışması arasında sadece üç dakika geçti.

O esnada havalimanının diğer tarafındaki bir United Airlines uçağı kabinde yanık kokusu nedeniyle acil durum bildirmişti. İtfaiye aracı, o itfaiye aracı için yola çıkmıştı.

İtfaiye aracı yanık kokusu duyulan ucağa acilen müdahale etmek için Air Canada uçağının iniş yapacağı pistten geçiş izni istedi.

Kule görevlisi başlangıçta bu izni verdi ancak saniyeler sonra bu kararından dönmeye çalıştı. Hava trafik kontrolörü itfaiye aracına geçiş izni verdikten yalnızca on saniye sonra telsizden uyarılar gönderdi.

Görevli ses kayıtlarında "Dur. Dur. Dur. Dur, 1 numaralı kamyon. Dur." diyerek bağırdı. Air Canada uçağı çarpışmadan hemen önce saatte yaklaşık 104 mil hızla ilerliyordu.

Çarpışmanın ardından kontrolör diğer uçaklara inişlerini iptal etmeleri ve pistin kapalı olması nedeniyle pas geçmeleri talimatını verdi. Yetkililer kazanın nedenine dair kapsamlı bir inceleme başlattı.

'HATA YAPTIM'

Uçağın içindeki yolcular iniş anını büyük bir kaos olarak tarif etti. Uçağın itfaiye aracına çarpmasıyla yolcular uçak içinde savruldu. Bir kabin görevlisi ise kemeri bağlı olmasına rağmen uçaktan fırlayarak yaralandı.

Çarpışmadan on sekiz dakika sonra kuledeki hava trafik kontrolörü yer telsiz frekansı üzerinden bir Frontier Airlines pilotuna çağrı gönderi. Kontrolör telsizde "Hata yaptım" dedi.

Pilotun kazayı izlemenin çok zor olduğunu söylemesi üzerine görevli şu yanıtı verdi: "Evet biliyorum. Onlara ulaşmaya çalıştım. Daha önce başka bir acil durumla uğraşıyorduk. Hata yaptım."

Bu telsiz kayıtları Federal Havacılık İdaresi ve Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu tarafından yürütülen geniş çaplı soruşturmanın en önemli parçası olacak.