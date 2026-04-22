Merkezi Frankfurt'ta bulunan Lufthansa Grup, Orta Doğu'daki gerilimin ardından jet yakıtı fiyatlarının iki katına çıkması üzerine uçuş ağında kısıtlamaya gitti. Şirket, bu radikal karar ile toplam 40 bin metrik ton kerosen tasarrufu sağlamayı ve maliyet artışlarını dengelemeyi hedeflediğini açıkladı.

KÜRESEL ROTA AĞI YENİDEN DÜZENLENDİ

Alınan karar kapsamında Lufthansa, 6 ana merkez üzerinden uçuş rotalarını optimize ettiğini bildirdi. Buna göre Almanya kalkışlı uzun mesafe uçuşlarında yolcular; Frankfurt, Münih, Zürih, Viyana, Brüksel veya Roma aktarma noktalarını kullanmak zorunda bırakıldı. Doğrudan uçuşların kaldırılmasıyla birlikte yolcuların küresel ağa erişimi sadece bu ana istasyonlar üzerinden sağlandı.

BİRÇOK ŞEHRE DİREKT UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI

Yeni düzenleme ile Frankfurt'tan Polonya'nın Bydgoszcz ve Rzeszow şehirleri ile Norveç'in Stavanger kentine yapılan seferler tamamen askıya alındı. Toplamda 10 farklı şehre yönelik direkt uçuşlar sonlandırılırken, bu bölgelere ulaşımın artık sadece aktarmalı uçuşlarla mümkün olacağı saptandı. Tasarruf planı doğrultusunda iştirak şirket Cityline'ın operasyonlarının durdurulduğu da hatırlandı.

İPTAL KARARI UYGULAMAYA GİRDİ

Lufthansa, kararın yürürlüğe girdiği ilk gün Mayıs ayına kadar olan planlamadan 120 uçuşu sistemden çıkardı. Şirket, Mayıs ayı sonuna kadar bileti bulunan tüm yolculara bilgilendirme yapıldığını açıkladı. Pilot ve kabin çalışanlarının grev süreçlerinin ardından gelen bu geniş kapsamlı iptallerin, havayolu trafiğinde ciddi yoğunluklara neden olduğu kaydedildi.