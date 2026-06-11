Orta Doğu'da yaşanan çatışmalar nedeniyle çeşitli hükümetlerin bölgeye seyahat edilmemesi yönündeki tavsiyelerine karşılık, havayolu şirketi Emirates yolcularını Dubai üzerinden uçmaya ikna etmek için yeni bir adım atıyor.

Şirket, çatışmaların yeniden başlaması durumunda yolcuların yurt dışında mahsur kalma korkusunu hafifletmek amacıyla, gerekirse başka havayollarını da kullanarak yolcuları evlerine ulaştırmayı taahhüt eden uygun fiyatlı bir sigorta ürünü sunmak üzere sigorta şirketleriyle birlikte çalışıyor.

Emirates Başkanı Tim Clark, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, savaşın devam etmesi halinde bu mali yılı başabaş noktasıyla kapatmaktan memnuniyet duyacaklarını ve önceki kazanç hedeflerini iptal ettiklerini belirtti.

Çatışma öncesi hizmetlerinin yaklaşık yüzde 80'ini yeniden başlatan havayolu, geçen hafta küçük bir kâr elde etti.

Şirket, haziran sonunda bitecek olan ilk çeyrek için öngörülen kötü zarar tahminlerinin oldukça önünde bulunuyor.

Clark, şirketin nakit pozitif kalması durumunda 31 Mart'ta bitecek mali yılı başabaş noktada tamamlamasının olumlu bir sonuç olacağını ifade etti.

YOLCULAR UÇAKLARA BİNMİYOR

Havayolunun uçakları şu anda ortalama dörtte üç doluluk oranına sahipken, Londra'dan kalkan bazı uçuşların, resmi seyahat uyarıları nedeniyle yolcuların normal şartlarda sigorta yaptıramamasına rağmen tamamen dolu olduğu belirtildi.

Çatışma öncesinde günlük ortalama 100 bin olan Dubai Havalimanı aktarmalı yolcu sayısı şu an 40 bin seviyesine gerilemiş olsa da Clark bu sayının hızla arttığını ve insanların Dubai üzerinden transit geçiş yapmanın güvenli olduğunu gördüklerini vurguladı.

Şirket ayrıca, mart ayı sonuna kadarki 12 aylık dönemde, mart ayındaki uçuş durdurmaları olmasaydı 7 milyar dolar olacak kârını 6,3 milyar dolar olarak açıkladı.

Yaşanan kriz sürecinde jet yakıtı fiyatlarının iki katına çıktığına dikkat çeken Tim Clark, bu durumun küresel petrol dağıtım pazarının tamamen yeniden değerlendirilmesine yol açacağını öngördü.

Ancak yakıt fiyatları yüksek kalmaya devam etse bile havayolu şirketinin dört motorlu A380 uçak filosuna bağlılığını sürdüreceğini ifade etti.

Clark, A380 modelinin şirket için hâlâ büyük bir nakit ve kâr kaynağı olduğunu belirterek, önceliklerinin emirliğin ihtiyaçlarına hizmet etmek ve şirketi nakit pozitif tutmak olduğunu sözlerine ekledi.