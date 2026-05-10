Olay, dün saat 16.00 sıralarında Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin Çakmak Mahallesi'ndeki yüzme havuzunda meydana geldi. Havuza giren Muhammet Mirza Tomaşoğlu, bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi. Görevliler durumu fark edip Tomaşoğlu’nu havuzdan çıkardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Muhammet Mirza Tomaşoğlu ambulansla Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Tomaşoğlu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

