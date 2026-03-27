Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in emriyle bir süre önce özel okullarda hayalet öğrenci ve sahte diploma avı yapıldı. Özel okullardaki 403 öğrencinin diploması iptal edilip 398 öğrencinin sınıf geçme işlemi geçersiz sayıldı. 6 özel okulun çalışma ruhsatı iptal edildi.

2 YILDA SONUÇLANDI

Hayalet öğrencilerin özel okullarla sınırlı olmadığını “Devlet okulları, hayalet öğrenci işine girdi” başlığıyla SÖZCÜ’de yayınlandık. Haberimiz sonrası MEB, devlet okullarına müfettiş gönderip soruşturmalar açtı. Devlet okullarına açılan hayalet öğrenci soruşturmalarından biri, 2 yıl sonunda nihayet tamamlandı. İstanbul-Bağcılar Nurettin Topçu Anadolu Lisesi müdür vekili Rıfat Hasırcı hakkındaki, hayalet öğrenci ve sahte diploma soruşturması bitti. Soruşturma sürerken Hasırcı, Bağcılar Ahi Evren Kız Anadolu İHL’ye müdür atandı. 12 Mart 2026’da hakkındaki rapor yazıldı.

Bağcılar Milli Eğitim Müdürü Mehmet Sansar, sonucu Rıfat Hasırcı’ya tebliğ etti. Müfettişler raporda, “İnceleme-soruşturma sonunda Bağcılar Nurettin Topçu Anadolu Lisesi’ne, Özel Beylikdüzü Açı Anadolu Lisesi’nden toplu olarak gelen mezun durumdaki öğrenciler, okulda eğitim-öğretim görmediği, herhangi bir not almadığı halde eğitim görmüş öğrenciler gibi işlem yaparak resmi okuldan mezuniyetine sebebiyet verdiğiniz sübuta erdi” dedi. Müdüre 1/30 oranında maaş kesim cezası verildi. Ceza uygulaması yapılmayan yöneticiler yaklaşık 2 ay sonra bu cezadan kurtulacak çünkü 2 yıllık zaman aşımı süresi dolmuş olacak.

SKANDALI SÖZCÜ YAZMIŞTI

UZMAN GÖRÜŞÜ

EĞİTİMCİ MAKSUT BALMUK: MÜDÜRLER AKLANIYOR

“Hayalet öğrencilere diploma dağıtılması işine, yüzlerce okul yöneticisinin girdiği bilgisi ulaştı. Okula, bir gün bile devam etmemişler. Öğretmenler yüzünü görmemiş. Sahte diploma dağıtıldığı müfettiş raporlarıyla kesinleşen bazı devlet okulu müdürleri aklanırken, bazı devlet okulu müdürleri açığa alındı. Bağcılar Barbaros Anadolu Lisesi Müdürü İ.K. görevden alındı. Bağcılar Nurettin Topçu Anadolu Lisesi müdür vekili R.H. başka okula müdür atanıp, suçsuz gibi görevine devam ediyor. Soruşturma sonunda müfettişlerin önerdiği idari cezaların uygulanmasında çifte standart var.”

Diplomalar Orta Doğu’ya!

“Okulların kapanmasına 2 hafta kala MEB, devlet okullarının 12. sınıflarına Suriyeli, Afganistanlı, Iraklıları kaydettirip diploma dağıttı. İstanbul Sarıyer Mehmet Şam MTA Lisesi’ne kaydedilen 35 öğrenci, Ankara Şehit Feramil Ferhat Kaya Anadolu Lisesi’ne kaydedilen 7 öğrenci ve Bağcılar Nurettin Topçu Anadolu Lisesi’ne kaydedilen öğrenciler bu okullara hiç gitmedi. Müdürler görmedi. Öğretmenler tanımıyor. İsimleri: Mohsin, Al Maslawi, Şams, Omar, Barah Hashim, Mustag, Mina Mahdi… Doğum yerleri: Irak, Şam, Kabil, Bağdat… Devlet okullarında, sınırlardan kaçak gelenlere niye diploma dağıtılıyor?”

1 SORU 1 CEVAP

SAHTECİLİĞİN CEZASI NE?

Diplomadan, menfaat temin ettiği saptanan idarecilerin maaş kesimi yanı sıra kademe ilerlemesinin durdurulması ve idarecilikten alınması gerekiyor. 657 sayılı yasanın 48. M,addesine göre hayalet öğrencilere diploma dağıtanlar, ‘resmi evrakta sahtecilik’ suçu işlediği için memuriyetten çıkarılır. Soruşturmayı yapan müfettişler ve milli eğitim müdürleri bu dosyayı cumhuriyet savcılığına bildirmek zorunda. TCK 204, sahte resmi belge üreterek sahtecilik suçu işleyen kamu görevlilerinin 8 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmasını içeriyor.