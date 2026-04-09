Kent merkezinde öğleden sonra aniden bastıran ve yaklaşık 30 dakika süren sağanak yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışa hazırlıksız yakalananlar kapalı alanlara sığınırken, 13 Mart Mahallesi ve Vali Ozan Bulvarı üzerindeki bazı yollarda su birikintileri oluştu.

Tıkanan rögarların nedeniyle biriken sular, kot altındaki bazı iş yerlerine doldu. Esnaf dükkanlarına giren suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. Bazı vatandaşların tıkanan rögarların kapaklarını kendi çabalarıyla açmaya çalıştı.

Mahallede kurulan semt pazarındaki esnaf ve alışveriş yapan vatandaşlar da sağanak nedeniyle zor anlar yaşadı.

Belediye ekipleri, su birikintilerini tahliye etmek ve tıkanan rögarları açmak için kent genelinde çalışma başlattı.



Mardin’in Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Düzce, Tepeören ve Duruca mahalleleri ile çevresindeki dağlık alanda, öğle saatlerinde yaklaşık 10 dakika süren şiddetli dolu yağışı etkili oldu. Yağışın ardından yerler beyaza bürünürken, bazı cadde ve sokaklarda da su birikintileri oluştu.