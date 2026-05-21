Yüksek enflasyonla geçim mücadelesi veren vatandaş boğazından kısıyor, temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlanıyor. AKP iktidarı ise kendi yayınladığı tasarruf tedbirlerine bile uymuyor. AKP iktidarının bürokratları lüksten ve keyiften vazgeçmiyor, kamudan aldıkları devasa bütçelerle yiyip içip geziyor. Öte yandan vatandaşın ücret ve aylıklarına enflasyonun altında zam yapılıyor.

GENELGEYİ TAKMIYORLAR

Bu yılın ilk 4 ayında bürokrat ve memurların gezilerine 8 milyar 554 milyon lira ödendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 17 Mayıs 2024’te yürürlüğe koyduğu genelgede “Zorunlu haller dışında temsil ve tanıtma ödeneğine dokunulmasın” denildi ancak dinleyen olmadı. İlk 4 ayda bu kalemden 348 milyon 491 bin lira harcandı.

Ocak ayında temsil ve tanıtma gideri 24 milyon 790 bin lira olurken nisan ayında 129 milyon 853 bin liraya çıktı. Bu yılın tümünde ise 1 milyar 951 milyon 341 bin liranın temsil ve tanıtma gideri olarak devletin kasasından çıkacağı hesaplandı.

Kamuda görev yapanların yurt içi ve yurt dışı seyahatleri ile bu gezilerdeki konaklama ve yiyecek masraflarına da tasarruf işlemedi. Bu kalemden ’yolluk gideri’ adı altında bu yıl ocak ayında 1 milyar 410 milyon, şubat ayında 2 milyar 146 milyon, mart ayında 2 milyar 404 milyon, nisan ayında 2 milyar 593 milyon lira harcandı. Dört aylık tutar ise 8.5 milyar lirayı geçti. 2025 yılında yolluk için 28 milyar 815 milyon lira harcanmıştı. 2026 yılının sonuna kadar ise bu tutarın 40 milyar 606 milyon liraya çıkacağı öngörülüyor.