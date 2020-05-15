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Berksan yeni single şarkısı için sosyal mesafe kuralına uyup klip çekti
Berksan yeni single şarkısı için sosyal mesafe kuralına uyup klip çekti
Bir döneme damga vuran ve 'Unutamam' şarkısı ile geniş kitlelere ulaşan Berksan, yeni single'ı 'Darmaduman' ile müzikseverlerle buluştu. Ünlü isim şarkısına sosyal mesafe, maske ve eldiven kuralına uygun olarak klip çekti.
Kültür Sanat 15 Mayıs 2020 - 10:58

Şarkılarıyla büyük beğeni toplayan Berksan, şimdi de ‘Darmaduman’ isimli yeni single çalışmasını müzikseverlerle buluşturuyor. Bugün piyasaya çıkan şarkı için kamera karşısına geçen Berksan, maskeli, eldivenli üç kişiden oluşan bir grupla klip çekti. Ayrılık sonrası yaşadığı değişimi anlatan yalnız ve aşık bir adamı canlandırdığı klibi, yönetmen Can Özen, görüntü yönetmeni Oğuz Kuşçu ve yardımcı yönetmenden Meltem Yurttaş hazırladı.

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