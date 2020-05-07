Müteakip nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre müteakip mi, mütaakip mi?
Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘müteakip'tir.
MÜTEAKİP NE DEMEK:
1- Arkadan gelen, ardı sıra gelen, ardı sıra.
2. -den sonra.
MÜTEAKİP NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin müteakip mi, mütaakip mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı müteakip şeklinde olmalıdır.
mütaakip (Yanlış kullanım)
müteakip (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Öğle namazına müteakip cenazesi memleketine gönderilecek.”