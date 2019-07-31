Tarkan’ı gözüne kestirdi

Uluslararası Jara Festivali’nin de resmi fotoğrafçısı olan Mirzoyev, 25-28 Temmuz’da Hazar Denizi’nin kıyısında gerçekleşecek ve dünya yıldızlarına ev sahipliği yapacak olan Jara Festivali için hazırlıklarına devam ediyor.

Performans fotoğrafçılığının “anı yakalamak” olduğunu ve kendisine büyük heyecan verdiğini söyleyen yetenekli fotoğrafçı, bugüne kadar Enrique Iglesias ve Shakira gibi isimleri fotoğrafladı. Türk sanatçılar arasında Sezen Aksu ve Tarkan’ı beğendiğini söyleyen Mirzoyev, söz konusu isimlerin sahne fotoğraflarını çekmekten gurur duyacağını söylüyor.