Steve Jobs’ın kızı Eve Jobs, eski sevgilisinin aşk haberlerinden sonra Instagram hesabını kapattı

Steve Jobs'ın kızı Eve Jobs, eski erkek arkadaşı Drew Taggart'ın Selena Gomez'le birlikte olduğuna dair çıkan söylentilerden sonra Instagram hesabını kapattı.

Sozcu.com.tr

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Steve Jobs’ın model olarak ünlenen kızı Eve Jobs son zamanlarda özel hayatıyla gündemde. Steve Jobs’ın kızı Eve Jobs, Instagram hesabını sildi, Jobs’ın bu hamlesinin eski erkek arkadaşı Drew Taggart’ın Selena Gomez ile birlikte olduğu söylentilerinin çıktığı sırada gelmesi ise dikkat çekti.

24 yaşındaki modelin hesabı artık mevcut değil.

Eve Jobs ve Drew Taggart, yaz aylarında birliktelerdi, ne zaman ayrıldıkları bilinmemekle birlikte pazartesi günü Us Weekly’nin haberine göre 33 yaşındaki Drew ve 30 yaşındaki Selena Gomez yeni bir ilişkiye başladı.

Habere göre; Gomez ve Taggart bowlinge veya sinemaya gidiyorlar ve üyelere özel kulüplerde gizlice görüşüp aşklarını saklamaya çalışmıyorlar.

Eve Jobs ve Drew Taggart’ın ilişkisi ise Eylül 2022’de basına yansımıştı, ikiliye yakın kaynaklara göre; çifti dostane bir ayrılık yaşadı ve arkadaş olarak kaldı.

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