Tarkan’dan Atatürk’e saygısızlığa tepki

Sanatçı Tarkan 17 yaşındaki liseli bir gencin, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik yaptığı saygısızlığa sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Tarkan, "Uzun süredir Atatürk'e karşı yürütülen itibarsızlaştırma ve karalama çalışmalarının vahim sonuçlarıdır bunlar" dedi.

Sozcu.com.tr

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17 yaşındaki bir liseli gencin Atatürk fotoğrafına uygunsuz hareketlerde bulunarak saygısızlık yaptığı görüntüler Türkiye’yi ayağa kaldırmış, tepki yağmıştı.

Atatürk’e yapılan saygısızlığa bir tepki de Tarkan’dan geldi.

“ATATÜRK’E YAPILAN HADSİZLİK BENİ DERİNDEN ÜZDÜ”

Tarkan sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

* Bugün utanarak tanık olduğumuz, Mustafa Kemal Atatürk’e yapılan büyük saygısızlık, hadsizlik ve ayıp beni de derinden üzdü, rahatsız etti ve endişelendirdi.

* Uzun süredir Atatürk’e karşı yürütülen itibarsızlaştırma ve karalama çalışmalarının vahim sonuçlarıdır bunlar.

* İlke ve inkılaplarıyla bugün bile yolumuza ışık tutan, Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Atatürk'e yapılan böyle ayıplara ve haksızlıklara sessiz kalmamamız, tüm kalbimiz ve gücümüzle onu daha da fazla korumamız, savunmamız gerektiğini bir daha anlıyorum.

“DISNEY PLUS’IN KARARINA SESSİZ KALMAMAM GEREKİRDİ”

* Ve evet, haklıydınız. Disney yetkililerinin, Disney+’ta yayınlamama kararı aldığı Atatürk filmiyle ilgili herkesin tepki gösterdiği günlerde de sessiz kalmamam, bu kararı yanlış ve hatalı bulduğumu belirtmem gerekirdi.

* Bu kararın arkasındaki nedenler her ne idiyse kabul edilemezdi. Çünkü bugün bir daha görüyoruz ki bu zamanlar, Atatürk’ün varlığına, ışığına, bu millet ve vatan için yaptıklarını hatırlamaya en çok ihtiyacımızın olduğu zamanlardır.”

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