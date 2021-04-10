Tuvana Türkay: Beni çekmeyin, konuşmam yasak!

Oyuncu Tuvana Türkay, Nişantaşı’nda gezerken muhabirlere yakalanınca panik yaptı. Türkay, görüntü vermemek için Nişantaşı City's'in valesine bıraktığı aracını almaya arkadaşını gönderdi.
Aracını 300 metre ilerde yağmur altında bekleyen Tuvana Türkay, muhabirleri karşısında görünce “Beni çekmeyin. Konuşmam yasak olduğu için röportaj veremiyorum. Yeni işe başladım. Yapımcım konuşmamı yasakladı” diyerek koşar adımlarla aracına bindi.
Kapüşonlu montu ve maskesiyle yüzünü gizleyen Tuvana Türkay’ın bu davranışları şaşkınlıkla karşılandı.