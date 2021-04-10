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Tuvana Türkay: Beni çekmeyin, konuşmam yasak!

Nişantaşı'nda görüntülenen oyuncu Tuvana Türkay, objektiflerden kaçtı: "Beni çekmeyin, yapımcım konuşmamı yasakladı!"

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 09:52, 10/04/2021
Hayat HaberleriMagazin
Tuvana Türkay: Beni çekmeyin, konuşmam yasak!

Oyuncu Tuvana Türkay, Nişantaşı’nda gezerken muhabirlere yakalanınca panik yaptı. Türkay, görüntü vermemek için Nişantaşı City's'in valesine bıraktığı aracını almaya arkadaşını gönderdi.

Aracını 300 metre ilerde yağmur altında bekleyen Tuvana Türkay, muhabirleri karşısında görünce “Beni çekmeyin. Konuşmam yasak olduğu için röportaj veremiyorum. Yeni işe başladım. Yapımcım konuşmamı yasakladı” diyerek koşar adımlarla aracına bindi.

(Fotoğraf: DepoPhotos)

Kapüşonlu montu ve maskesiyle yüzünü gizleyen Tuvana Türkay’ın bu davranışları şaşkınlıkla karşılandı.

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Yayınlanma Tarihi:08:43,