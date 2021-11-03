Alec Baldwin’in görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’i öldürdüğü olayda yeni detaylar: Set ekibini ikna etti

Alec Baldwin'in film setinde katil olduğu olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıkıyor. Görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in, hayatını kaybetmeden önce şartlardan şikayet eden ve işi bırakmaya hazırlanan set ekibini ikna ettiği öğrenildi. Baldwin'in kızının Cadılar Bayramı kıyafeti de sosyal medyada eleştiri konusu oldu.

Sozcu.com.tr

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Rust isimli filmin çekimleri sırasında kazayla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’i vurarak öldüren ve yönetmen Joel Souza’yı da yaralayan ünlü oyuncu Alec Baldwin, ABD magazin dünyasının bir numaralı gündem maddesi olmayı sürdürüyor.

Yaşanan olay ve setteki duruma ilişkin yeni iddialar da ortaya atılmaya devam ediyor. Trajik olay yaşanmadan kısa süre önce çekim ekibinin seti bırakmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Los Angeles Times’ın haberine göre, set ekibinin 12 saati aşan çalışma sürelerinden şikayetçi olduğu, çekim alanına ulaşmak için her gün 1 saati aşkın yol geldikleri ve arabalarında konaklamaya zorlandıkları belirtildi. Hutchins’in bu noktada araya girdiği öğrenilirken, set çalışanlarını yemeğe çıkardığı ve konaklama için yer ayarlama sözü verdiği ifade edildi.

‘HİKAYELERİN HEPSİ SAÇMALIK’



Filmde kostüm tasarımcısı olarak görev yapan Terese Magpale Davis, setteki iddialara ilişkin sosyal medyadan uzunca bir mesaj paylaştı. İddiaları reddeden Davis, “Ben bu filmde çalıştım. Fazla çalışma, güvenli olmayan ve kaotik şartlara ilişkin anlatılan hikayelerin hepsi saçmalık” ifadelerini kullandı.

Davis, “Hiçbir zaman 12.5 saatten fazla çalışmadık. Bu bir kez oldu. Çoğu gün 12 saatin altındaydı. Halyna’nın öldüğü gün 11 saat çekim yapmıştık” dedi.

TEPKİ ÇEKEN KOSTÜM



Öte yandan Alec Baldwin’in kızı Ireland Baldwin, sosyal medyada büyük eleştiri konusu oldu. Ireland Baldwin’in, babasının karıştığı olayın sıcaklığı geçmeden Cadılar Bayramı için kanlı bir kostüm seçmesi dikkat çekti.

Kullanıcılar, Baldwin’in sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafın altına, “Neden? Bir kadın öldü, buna baban sebep oldu. Biraz saygı gösterin” gibi yorumlarda bulundu.

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