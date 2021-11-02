Alec Baldwin’in set çalışanını öldürmesiyle ilgili avukattan net açıklama: Sorumlu değil

Hollywood yıldızı Alec Baldwin'in yapımcısı da olduğu Rust isimli filmin setinde kuru sıkı tabancadan çıkan mermilerle bir set çalışanını öldürmesi ve yazar-yönetmeni ise yaralaması sonrasında dikkat çeken bir açıklama avukattan geldi.

Sozcu.com.tr

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ABD’li oyuncu Alec Baldwin’in geçen ay Rust isimli filmin setinde kullandığı kuru sıkı tabancadan çıkan mermilerle dizinin görsel yönetmeni Halyna Hutchins’i vurarak öldürmesi ve filmin yazarlarından olan Joel Souza’yı yaralamasının yankıları devam ediyor.

ABD kamuoyu ve yetkililer filmin yönetmen yardımcısı David Halls’un silahları ünlü oyuncuya vermeden önce kontrol etmesi gerektiğini açıklarken bu açıklamaya Halls’un avukatından çok net bir yanıt geldi.

Halls’un avukatı Lisa Torraco, Fox News’e açıklamalarda bulundu. Torraco, “Silahları kontrol etmek onun sorumluluğunda değil. Bu görev yönetmen yardımcısının görevi değil. Elbette kimsenin vurulmamasını istediği için silahları kontrol edebilir fakat bu onun iş tanımında yok” dedi.

Geçen hafta ifade veren Halls, bütün silahları ve mermileri kontrol etmesi gerektiğini söylemişti. Halls’un bu ifadesini yorumlayan Torraco, “Yönetmen yardımcısından silahları kontrol etmesini istemek, kameranın açısını kontrol etmesini ya da ses ve ışıklandırmayı kontrol etmesini istemek gibi bir şey” dedi.

Öte yandan New York Post gazetesi Halls’un ilk açıklamalarını da kamuoyu ile paylaştı. Halls’un, “Halyna Hutchins sadece birlikte çalıştığım en yetenekli insanlardan biri değildi aynı zamanda arkadaşımdı. Onun ölümü bende şok etkisi yarattı ve çok üzdü” dedi.

Olayın ardından gözler Halls ve silah uzmanı olarak görev alan Hannah Gutierrez-Reed’e dönmüştü. Bazı kaynaklar Gutierrez-Reed’in daha önce de dikkatsiz davranışları olduğunu söylerken bu iki ismin silahı kontrol etmesi gerektiği yönünde suçlamalarda bulunmuştu.