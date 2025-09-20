Birleşil Krallık'ta her yıl on binlerce kişiye teşhis konulan ve en ölümcül kanser türlerinden biri olan bağırsak kanseri konusunda uzmanlar uyarıyor. Sosyal medyada milyonlarca takipçisi bulunan Dr. Karan Rajan, TikTok hesabında paylaştığı bir videoda, bu hastalığın erken teşhis edilmesi halinde hayat kurtarabileceğini vurgulayarak kritik belirtileri tek tek sıraladı.

GENÇLERDE ARTIŞ YAŞANDI

Tıp literatüründe kolorektal kanser olarak da bilinen bağırsak kanseri, Birleşik Krallık'ta her yıl yaklaşık 44 bin 100 kişiye teşhis ediliyor ve yaklaşık 16 bin 800 kişinin ölümüne yol açıyor. Cancer Research UK verileri, bu hastalığın son yıllarda 50 yaş altındaki bireylerde giderek daha sık görüldüğünü ortaya koyuyor.

DİKKAT ETMENİZ GEREKEN 5 BELİRTİ

Dr. Rajan, özellikle gençlerin de farkında olması gerektiğini vurgulayarak şu beş ana uyarı işaretine dikkat çekti:

Bağırsak alışkanlıklarında kalıcı değişiklik: Haftalar süren kabızlık, ishal veya dışkı kıvamında belirgin değişimler.

Rektal kanama: Dışkıda görülen kanı "hemoroid" gibi masum nedenlere bağlamayın ve mutlaka doktora başvurun.

Açıklanamayan yorgunluk: Kan kaybı, kansızlığa ve sürekli halsizliğe yol açabilir.

İstemsiz kilo kaybı: Diyet veya egzersiz olmadan gerçekleşen kilo kaybı metabolik aktiviteye işaret edebilir.

Geçmeyen karın ağrısı: Sürekli devam eden ve nedeni açıklanamayan ağrılar ciddi bir alarm olabilir.

Dr. Rajan, bu belirtilerden herhangi birini yaşayan kişilerin “vakit kaybetmeden sağlık uzmanına danışması gerektiğini” söyledi.

RİSKİ AZALTMAK İÇİN ÖNERİLER

Uzman doktor, bağırsak kanseri riskini düşürmek için şu yaşam alışkanlıklarını öneriyor:

Lifli besin tüketimini artırmak

Sigara ve elektronik sigarayı bırakmak

Alkol tüketimini sınırlamak

Tuvalet sonrası dışkınızı kontrol ederek normalde nasıl göründüğünü gözlemlemek

Dr. Rajan, "Kendi vücudunuzu tanımak, normalinizi bilmek ve en ufak bir değişiklikte doktora başvurmak hayatınızı kurtarabilir" diyerek sözlerini tamamladı.