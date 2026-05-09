Hayvanları hedef alan ve köpeklere “it’’, hayvanseverlere “köpeksever’’ diyen AKP Bursa Milletvekili Osman Mesten tepki çekti. Vatandaşlar “Böyle bir milletvekili mi varmış, ismini ilk kez duyduk’’ paylaşımları yaptı.

Mesten 3 dönemdir ve yaklaşık 13 yıldır milletvekili.

Bu süre içinde sadece geçen dönem bir kanun teklifi hazırladı. 450 bin lira maaş alan Mesten 2 Haziran 2023’teki kürsüden yaptığı yemini dışında sadece 3 kez kürsüye çıkıp konuştu, bu dönem ise hiçbir kanun teklifi hazırlamadı. Mesten’in ilk imzası bulunan kanun teklifi, soru önergesi, Meclis soruşturması ve araştırma önergesi de yok.

SADECE İMZA ATIYOR

Mesten AKP’nin verdiği 12 kanun teklifine imza attı. Mesten bu dönem sadece AKP grubunca hazırlanan Srebrenitsa Soykırımı’na ilişkin genel görüşme önergesine de imza verdi. Komisyonda da bir kez konuştu.

MÜESSİF HADİSE

AKP’li Mesten, 11’i öğrenci 12 kişinin yanarak hayatını yitirdiği Adana Aladağ yurt faciası üzerine yaptığı konuşmada ‘Müessif (üzücü) hadiseler olabilir’ sözleriyle gündeme gelmişti.

Aşk şiirleri yazan bir şairmiş

Mesten kendisini şair olarak tanımlıyor: “Ortaokul sıralarından beri şiir yazıyorum. Aşk, tarih, felsefe gibi birçok konuda şiirler yazdım. Bir şiirimi Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettim, o da Özbekistan Cumhurbaşkanı’na gösterdi.”