Türkiye’nin önde gelen dijital içerik platformlarından BluTV, 2023 yılında Warner Bros. Discovery'e satılmasının ardından yayın hayatını sonlandırıyor.

15 Nisan 2025 itibarıyla platform, HBO’nun Netflix rakibi olan Max adıyla hizmet vermeye başlayacak. Bu geçiş, kullanıcılarda bazı kafa karışıklıklarına neden olurken, özellikle merak edilen fiyat konusu sonunda netlik kazandı. İşte HBO Max’in Türkiye fiyatı...

15 Nisan'da Türkiye'de yayın hayatına başlayacak olan ve BluTV'nin yerini alacak HBO Max, kullanıcılarına iki farklı abonelik seçeneği sunacak.

HBO MAX TÜRKİYE FİYAT LİSTESİ

İlk paket olan Standart paket, aylık 229,90 TL ücretle erişilebilir olacak. Bu paketi tercih eden kullanıcılar, aynı anda iki cihazdan platforma bağlanabilecek ve Full HD kalitesinde içerik izleme imkanına sahip olacak.

HBO Max’in 299,90 TL’lik Özel paketi, kullanıcılara premium bir deneyim sunuyor. Bu paketi tercih eden kullanıcılar, aynı anda dört farklı cihazdan platforma erişim sağlayabilirken, içerikleri 4K UHD çözünürlükle izleyebilecek.

Dolby Atmos desteğiyle ses kalitesini en üst seviyede yaşayacak olan kullanıcılar için içerik indirme kotası da pakete göre belirlenecek. 4K’nın artık bir standart haline geldiği düşünülürse, çoğu kullanıcının bu paketi tercih etmesi bekleniyor.

Standart HBO Max Paketi: 229,90 TL ay / 2.299 TL yıl

Aynı anda 2 cihazda izleme

Full HD video çözünürlüğü

30 indirme (sınırlamalar geçerlidir)

Özel HBO Max Paketi: 299,90 TL ay / 2.999 TL yıl

Aynı anda 4 cihazda yayın

4K UHD ve Dolby Atmos özelliği

100 indirme (sınırlamalar geçerlidir)