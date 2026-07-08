Araştırmalara göre özellikle güvenlik güncellemesi almayan veya güvenilir olmayan yazılımlarla satılan Android tabanlı TV kutuları daha büyük risk taşıyor. Cihaza zararlı yazılım bulaştığında kullanıcı çoğu zaman herhangi bir belirti fark etmiyor ve televizyon normal şekilde çalışmaya devam ediyor.

MİLYONLARCA CİHAZ FARKINDA OLMADAN KULLANILDI

Siber güvenlik araştırmacıları, Kimwolf adı verilen zararlı yazılımın dünya genelinde yaklaşık 1,8 milyon Android tabanlı TV kutusu ve tablete bulaştığını tespit etti. Zararlı yazılım bulaşan cihazlar normal şekilde çalışmaya devam ederken, sahiplerinin haberi olmadan siber saldırganların kontrolüne giriyor.

Uzmanlara göre saldırganlar, ele geçirdikleri bu cihazları aynı anda tek bir hedefe yönlendirerek internet sitelerine ve çevrim içi hizmetlere yoğun veri trafiği gönderiyor. Bu durum, hedef alınan internet sitelerinin yavaşlamasına veya tamamen erişilemez hale gelmesine neden olabiliyor. Yani kullanıcı evinde televizyon izlemeye devam ederken, cihazı arka planda farkında olmadan bir siber saldırının parçası olarak kullanılabiliyor.

BELİRTİ VERMEDEN ÇALIŞABİLİYOR

Zararlı yazılım bulaşan cihazlar çoğu zaman normal şekilde çalışmayı sürdürdüğü için kullanıcılar herhangi bir sorun olduğunu anlamayabiliyor. Ancak arka planda çalışan zararlı yazılım, cihazın işlem gücünü ve internet bağlantısını saldırılar için kullanabiliyor.

Araştırmacılar, özellikle kaynağı belirsiz uygulamaların yüklenmesi, güncelleme desteği bulunmayan cihazların kullanılması ve güvenilir olmayan üreticilere ait Android TV kutularının daha fazla risk taşıdığı uyarısında bulunuyor.

TELEVİZYONUNUZU NASIL KONTROL EDEBİLİRSİNİZ?

Uzmanlar, televizyonunuzun güvenliğini sağlamak için öncelikle işletim sistemi güncellemelerini kontrol etmenizi öneriyor. Cihazınız uzun süredir güncelleme almıyorsa, güvenlik açıklarına karşı daha savunmasız hale gelmiş olabilir.

Ayrıca yalnızca resmi uygulama mağazalarından uygulama yüklenmesi, kullanılmayan uygulamaların kaldırılması ve güvenilir olmayan kaynaklardan yazılım kurulmamış olması da büyük önem taşıyor. Televizyonunuzda açıklanamayan yavaşlama, internet kullanımında olağan dışı artış veya kendiliğinden çalışan uygulamalar fark ederseniz cihazı fabrika ayarlarına döndürmeniz ve en son yazılım güncellemesini yüklemeniz tavsiye ediliyor.