Dünyanın en yüksek zirvesi Everest Dağı'na tırmanan 274 dağcı, bir günde zirveye ulaşan en fazla kişi rekorunu kırdı.

Nepalli yetkililere göre, 274 dağcı dün hava şartlarının da uygun olmasından yararlanarak Everest Dağı'nın zirvesine çıktı.

Böylelikle Everest Dağı'nın zirvesine tek bir günde ulaşan en fazla kişi sayısına ilişkin yeni bir rekora ulaşıldı.

Öte yandan, Kami Rita Sherpa adlı dağcı da zirveye 32. kez çıkarak kendi rekorunu kırmış oldu.

Zirveye aynı günde en fazla ulaşan kişi sayısı 22 Mayıs 2019'da Nepal tarafında 223, Çin tarafında ise 113 olmuştu.

RUS AMPUTE SPORCU EVEREST'E TIRMANDI

Yaşadığı kaza sonucu iki bacağı da ampute edilen Rus sporcu Rustam Nabiev, Everest Dağı'nın zirvesine ulaşarak protez bacak kullanmadan dünyanın en yüksek dağına tırmanan engelli ilk kişi olarak kayıtlara geçti.

Everest Ana Kampı saha ofisi koordinatörü Khim Lal Gautam, yaptığı açıklamada, Nabiev'in zirveye başarıyla ulaştığını ve zirveden inmek üzere harekete geçtiğini belirtti.

Eski Rus paraşütçü Nabiev, 2015'te uyuduğu sırada askeri kışla binasının çökmesi sonucu iki bacağını kaybetmişti.

Nabiev, kazanın ardından engelli bireylerin de doğa sporları ve dağcılık faaliyetlerinde yer alabileceğini göstermek amacıyla Rusya'daki Elbrus Dağı'na tırmanmıştı.

Bu başarısının ardından Nabiev, 2011'de Nepal'deki Manaslu Dağı'nın da zirvesine çıkmayı başarmıştı.

8 bin 848 metre irtifada dünyanın en yüksek zirvesinin bulunduğu Everest Dağı, Çin'in Tibet Özerk Bölgesi ile Nepal arasında yer alıyor. Dağın doğu tarafı Çin sınırlarında kalıyor.

Everest Dağı'na tırmanan dağcı rekoru bazında bakıldığında bu rekor toplu bir ırmanış olarak olduğu gibi tek başına en çokkez Everest'e tırmanma olarak da istatistik sağlıyor. 17 Mayıs 2026 tarihinde Nepalli dağcı ve tür rehberi Kami Rita 32. kez Everest'e tırmanarak rekor tezelemiş oldu.