Kopenhag Üniversitesi'nin yürüttüğü bu araştırma, sosyal medyada "Benim gözlerim de mavi" diyen milyonlarca insanı yakalayacak türden.

Eğer mavi gözlüyseniz, muhtemelen kendinizi "özel bir azınlık" olarak görüyorsunuz. Ancak bilim dünyası bu durumu çok daha çarpıcı bir noktaya taşıdı: Bugün yeryüzünde yaşayan tüm mavi gözlü insanlar, yaklaşık 10 bin yıl önce yaşamış tek bir kişinin soyundan geliyor!

GENETİK BİR ŞALTER GÖREVİ GÖRDÜ

İnsanlık tarihinin şafağında hepimiz kahverengi gözlüydük. Ancak 6 ila 10 bin yıl önce, Avrupa’nın kuzeyinde bir yerde, bir bebek dünyayı değiştirecek bir mutasyonla doğdu.

Gözlerimizde kahverengi pigmenti (melanin) üreten "OCA2" geninin yanında, "HERC2" adlı bir gen aniden bir "şalter" gibi devreye girdi. Bu gen, kahverengi boya üretimini tamamen kapatmak yerine "kıstı". Sonuç İnsanlık tarihinin ilk mavi gözleri.

HEPİ AYNI AİLENİN ÇOCUKLARI ÇIKTI

Profesör Hans Eiberg ve ekibinin yaptığı testlerde sarsıcı bir gerçek ortaya çıktı: Kahverengi gözlü insanlar arasında genetik çeşitlilik devasa boyutlardayken, mavi gözlülerin DNA’sı o mutasyon noktasında neredeyse kopyalanmışçasına aynı. Bu da demek oluyor ki; kuzeyin en soğuk köşesinden Akdeniz’in sıcak kıyılarına kadar tüm mavi gözlüler, binlerce yıl önceki o gizemli "ortak ata"nın genetik mirasını taşıyan devasa bir ailenin parçası.

YETENEĞİ KISITLANMIŞ KİŞİLER

Şaşırtıcı bir gerçek daha: Gözlerimizde aslında mavi bir boya (pigment) yok! Mavi göz, tıpkı gökyüzünün mavi görünmesi gibi bir ışık oyunundan ibaret. Gözdeki melanin miktarı o kadar düşüktür ki, ışık gözün ön tabakasına çarptığında saçılır ve dışarıya mavi olarak yansır. Yani biyolojik olarak mavi gözlüler, aslında kahverengi üretme yeteneği "kısıtlanmış" kişilerden oluşuyor.

BEBEKLİKTEKİ DEĞİŞİME DİKKAT

Bilim insanları aileleri de uyarıyor: Çoğu bebek mavi gözlü doğar ancak bu kalıcı olmayabilir. Vücut zamanla melanin üretimini artırırsa, o mavi gözler çocukluk döneminde yavaşça kahverengiye dönebilir. Gerçek "akrabalık" mirası ise pigment üretimi kalıcı olarak kısıtlananlarda saklı kalıyor.