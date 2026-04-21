Modern dünyada gençlerin cinsel yaşamı, dijital dünyanın ve yanlış kaynakların etkisiyle daha önce hiç görülmemiş risklerle karşı karşıya. Son dönemde "erotik asfiksi" olarak da adlandırılan boğma veya boğulma simülasyonu, bir oyun gibi görülse de aslında sessiz bir katile dönüşebiliyor.

Her 2 gençten biri deniyor

The Conversation tarafından yayınlanan ve Avustralya merkezli bir araştırmaya göre, cinsel olarak aktif gençlerin yaklaşık %50'si cinsel ilişki sırasında boğma eylemini bir kez olsun denemiş durumda. Adrenalin ve uyarılmayı artırmak amacıyla yapılan bu eylem; boyna baskı uygulayarak nefesi veya kan akışını kısıtlamayı içeriyor. Ancak uzmanlar uyarıyor: Bu bir oyun değil, biyolojik bir felaket senaryosu!

BDSM pratikleri içinde zaten var olan bu eylem, "ölçülü" yapıldığı sanıldığında bile kontrolü kaybetmeye çok müsaittir. Araştırmalar, bu tarz uygulamaların şu riskleri taşıdığını gösteriyor:

Hücresel yıkım: Beyne giden oksijenin saniyelerce kesilmesi bile kalıcı hasarlara yol açabilir.

Fiziksel tahribat: Kusma, morarma ve boyun dokularında yırtılma.

En yüksek ölüm riski: BDSM pratikleri arasındaki ölümlerin en büyük sebebi boğulma vakalarıdır.

Katılımcıların çoğu "önceden konuşulmuş ve rıza gösterilmiş" eylemlerde sorun görmediklerini belirtiyor. Ancak acı gerçek şu: Boğulma eylemi sırasında vücut tepkileri kısıtlandığı için, bir kişi jest veya sözlerle rızasını geri çekemeyebilir. Yani, "tamam" dediğiniz an, artık "hayır" diyemeyeceğiniz bir fiziksel kilitlenmeye dönüşebilir.

Araştırmalar, gençlerin bu uygulamaları genellikle pornografi veya sosyal medya mecralarından öğrendiğini kanıtlıyor. Bu kaynaklardaki "yanlış ve güvenilmez" bilgiler, gençleri riskin boyutu konusunda körleştiriyor. Alkollü veya madde etkisindeki anlarda ise baskının dozunu ayarlamak imkansız hale geliyor.