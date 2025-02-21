Güney Afrika'da bir adam, yargılanmayı beklerken üçüncü kattaki mahkeme salonunun penceresinden aşağı katları teker teker inerek kaçtı.

Onoshana Thando Sadiki, Johannesburg'daki Jeppe Sulh Ceza Mahkemesinde hırsızlık ve ev soygunu suçlamalarıyla yargılanırken, film sahnelerini aratmayan bir kaçış gerçekleştirdi.

Polisin gaflet anından faydalanan Sadiki, üç katlı mahkeme binasının dış cephesinden katları teker teker indi. Önce binadan aşağı sarkarak kendini aşağı bıraktı, ardından ikinci kat seviyesinden aşağı atlayıp merdivenlerden hızla kaçtı. Kameranın görüş açısından çıktıktan sonra da yaya olarak kaçışına devam etti.

Sadiki, hayatını hiçe saydığı bu firar teşebbüsüne rağmen ertesi gün tekrar yakalandı.

MAHKEMEDEN NEDEN KAÇTIĞINI ANLATTI

Gauteng polis sözcüsü Albay Dimakatso Nevhuhulwi, firarla ilgili olarak şunları söyledi:

"Şüpheli, Jeppe Sulh Ceza Mahkemesi'nde hırsızlık ve ev soygunu suçlamalarıyla yargılanırken kaçtı. Ancak ertesi gün Jeppe izleme ekibi tarafından tekrar yakalandı ve 'yasal gözaltından kaçma' suçlamasıyla ek bir dava açıldı."

Sadiki, ikinci kez yakalandıktan sonra kaydedilen bir videoda mahkemeden neden kaçtığını şöyle anlattı:

"Hakim beni çağırdığında kimse orada değildi. Etrafta kimse olmadığını fark ettim ve sonra kapıya baktım. Avukatıma 'Beni hemen suçlu ilan et, ne olursa olsun buraya geri dönmek istemiyorum' dedim."