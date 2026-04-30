Elektrikli araç bataryası üretimi için duyulan stratejik hammadde ihtiyacı, devletlerin ve dev teknoloji şirketlerinin rotasını derin deniz yataklarına çevirdi. Okyanus tabanında serbest halde bulunan ve "polimetalik nodüller" olarak adlandırılan bu mineral kütleleri, içerdikleri nadir metaller nedeniyle su altındaki en değerli hazine olarak tanımlanıyor. Ancak bu madenlerin devasa vakumlama sistemleriyle yüzeye çıkarılması planı, küresel ölçekte büyük bir çevre tartışmasını beraberinde getirdi.

DERİN DENİZDE MADEN YARIŞI BAŞLADI

Stratejik metal rezervlerine ulaşmak isteyen ülkeler, okyanus tabanını dev elektrikli süpürgelere benzeyen mekanizmalarla kazımak için hazırlıklara başladı. Uzmanlar, bu nodüllerin elektrikli araç devrimi için hayati önem taşıdığını belirtiyor. Öte yandan, madencilik faaliyetlerinin deniz tabanındaki tortu tabakasını bozarak henüz keşfedilmemiş binlerce türün yaşam alanını yok etmesinden endişe ediliyor.

EKOLOJİK DENGE İÇİN RİSK BÜYÜK

Bilim dünyası, su altındaki bu operasyonların dünyanın karbon dengesini kalıcı olarak bozabileceği uyarısında bulunuyor. Deniz tabanındaki karbonun atmosfere karışma riski, maden arayışını bir çevre krizine dönüştürüyor. "Sualtı hazinesi" olarak adlandırılan bu nodüllerin çıkarılması süreci, hammadde ihtiyacı ile ekosistemi koruma arasındaki mücadelede kritik bir eşik olarak görülüyor.