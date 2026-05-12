GÜÇ MÜ YOKSA ANOMALİ Mİ?
Dünya çapında haberlere konu olan ve geçirdikleri genetikmutasyonlar ile herhangi bir insandan farklı şekilde dünyaya gelen kişileri hepimiz duymuşuzdur. Bazıları birleşik paraklı olarak ya da örnek ayaklı olarak dünyaya gelirken bazı kişiler ise süper hafıza ve acı hissetmeme gibi adeta 'süper güç' sayılacak mutasyonlar ile doğuyor. İşte dünyanın en ilginç ve yetenek sayılan genetik mutasyonları:
DANİEL TAMMET
Daniel Tammet, hem otizm spektrumunda olan hem de sıra dışı bir zekaya sahip olan bir "savant." Ancak onu farklı kılan, sayıları sadece hesaplaması değil, onları görselleştirmesi. Tammet’in beynindeki sinaptik bağlantılar o kadar farklı ki, sayıları renkler, şekiller ve dokular olarak algılıyor (Sinestezi). Bu genetik ve nörolojik durum sayesinde, Pi sayısını 22.514 basamağa kadar hatasız sayabiliyor ve karmaşık matematiksel işlemleri saniyeler içinde zihninde bir "manzara" gibi görerek çözebiliyor.
JO CAMERON
İskoçya’da yaşayan Jo Cameron, 65 yaşına kadar herkesten farklı olduğunu bilmiyordu. Ciddi bir ameliyat geçirdiğinde ve doktorlar hiç ağrı kesici istememesine şaşırdığında gerçek ortaya çıktı. Yapılan genetik testler, Cameron’ın FAAH-OUT adı verilen nadir bir gen mutasyonuna sahip olduğunu gösterdi. Bu mutasyon, vücudundaki "mutluluk molekülü" anandamidin parçalanmasını engelliyor. Sonuç mu? Cameron fiziksel acı hissetmiyor, asla korkuya kapılmıyor ve anksiyete yaşamıyor. Vücudu adeta kendi doğal ve sonsuz ağrı kesicisini üretiyor.
DEAN KARNAZES
Çoğu insan birkaç kilometre koştuktan sonra kaslarında yorgunluk ve yanma hisseder; bunun nedeni biriken laktik asittir. Ancak ultra maratoncu Dean Karnazes için yorgunluk kavramı sadece zihinsel bir durum. Bilimsel çalışmalar, Karnazes’in vücudunun laktik asidi kandan temizleme hızının, onu üretme hızından daha yüksek olduğunu kanıtladı. Bu sıra dışı metabolik adaptasyon sayesinde Karnazes, 50 gün boyunca 50 farklı eyalette 50 maraton koşabildi. O, durmak zorunda kalmadan teorik olarak sonsuza kadar koşabilecek bir "insan makine."
KIRILMAZ KEMİK 'JOHN'
Tıp literatüründe gizlilik nedeniyle sadece "John" takma adıyla bilinen bir adam, geçirdiği ciddi bir araba kazasından tek bir kırık bile almadan kurtulunca doktorlar şüphelenmişti. Yale Üniversitesi’nde yapılan araştırmalar, bu kişinin LRP5 geninde bir mutasyon olduğunu keşfetti. Bu mutasyon, kemik yoğunluğunu o kadar artırıyordu ki, kemikleri sıradan bir insanınkinden sekiz kat daha yoğundu. John’un kemikleri o kadar sertti ki, cerrahlar ameliyat sırasında kemiklerini delmek için kullanılan standart matkap uçlarının kırıldığını bildirdi.
BAJAU YERLİLERİ
Güneydoğu Asya’nın "Deniz Çingeneleri" olarak bilinen Bajau halkı, nesiller boyu su altında avlanarak hayatta kaldı. Kopenhag Üniversitesi’nden Dr. Melissa Ilardo’nun yaptığı bir çalışma, bu topluluğun genetik olarak değiştiğini kanıtladı. Bajau yerlilerinin PDE10A geni mutasyona uğrayarak dalış sırasında vücuda oksijen pompalayan dalaklarının, komşu kabilelere göre %50 daha büyük olmasını sağlamış. Bu genetik miras sayesinde Bajau yerlileri, hiçbir ekipman kullanmadan 60 metre derinliğe dalabiliyor ve su altında inanılmaz süreler kalabiliyorlar.
SADECE BİRER YETENEK DEĞİL
Bu mutasyonlar sadece birer merak konusu değil; bilim insanları Jo Cameron’ın genlerini inceleyerek yeni nesil ağrı kesiciler, "John"un kemik yapısını inceleyerek ise osteoporoz (kemik erimesi) tedavileri geliştirmeyi hedefliyor.
