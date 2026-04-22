Cambridge Üniversitesi bilim insanları tarafından yürütülen ve Nature Microbiology dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, günlük yaşamda sıkça karşılaşılan 168 kimyasal bileşiğin insan bağırsak mikrobiyomuna ciddi zararlar verdiğini ortaya koydu.

FAYDALI MİKROORGANİZMALARIN BÜYÜMESİNİ BASKILIYOR

Araştırma kapsamında bilim insanları, 22 farklı bağırsak bakterisi türü üzerinde toplam 1.076 kimyasal bileşiği test etti. Yapılan incelemeler sonucunda, aralarında pestisitler, herbisitler, insektisitler ve plastik üretiminde kullanılan endüstriyel kimyasalların bulunduğu 168 maddenin bağırsaktaki faydalı mikroorganizmaların büyümesini baskıladığı tespit edildi.

ANTİBİYOTİK DİREN RİSKİ VAR

Çalışmanın en dikkat çekici bulgularından biri, bu kimyasalların bakteriyel davranışları değiştirerek antibiyotik direncini tetiklemesi oldu. Veriler, bazı toksinlere maruz kalan bakterilerin, enfeksiyon tedavisinde kullanılan siprofloksasin gibi ilaçlara karşı daha dirençli hale geldiğini gösteriyor.

Dr. Indra Roux, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Hedef kitlesi böcekler veya mantarlar olan birçok maddenin, insan bağırsağındaki bakteriler üzerinde de beklenmedik derecede güçlü etkiler yarattığını gördük" ifadelerini kullandı.

EN KİRLİ 12 GIDA LİSTELENDİ

Bilim insanları, kimyasalların vücuda girişini azaltmak adına sebze ve meyvelerin titizlikle yıkanması ve ev bahçelerinde pestisit kullanımından kaçınılması gerektiğini vurguladı.

Araştırmada, 2025 yılı verilerine göre pestisit kalıntısının en yüksek olduğu 12 gıda şu şekilde sıralandı:

Ispanak, çilek, kale (kıvırcık lahana), üzüm, şeftali, kiraz, nektarin, armut, elma, böğürtlen, yaban mersini ve patates.

YILLAR GEÇSE DE ETKİSİ DEVAM EDİYOR

Gıda yoluyla alınan risklerin sadece endüstriyel kimyasallarla sınırlı olmadığına değinildi. Ukrayna Ulusal Tıp Bilimleri Akademisi'nden Prof. Dr. Yuriy Antipkin, Çernobil felaketinden on yıllar sonra bile gıdalardaki radyonüklidlerin hamilelik süreçlerini ve çocuk sağlığını olumsuz etkilediğini belirtti. Uzmanlar, denetimsiz pazarlardan ve radyasyon kontrolü yapılmamış bölgelerden gıda tedarik edilmemesi konusunda uyarıda bulundu.

Profesör Kiran Patil, araştırmanın temel amacının gelecekte mikrobiyom dostu ve "doğuştan güvenli" kimyasal maddeler geliştirilmesine zemin hazırlamak olduğunu kaydetti.