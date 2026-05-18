Beslenme uzmanlarının görüşlerine göre, karaciğer sağlığı genel vücut fonksiyonları için kritik bir önem taşıyor. Karaciğerin kanı toksinlerden arındırma, yağları parçalamak için safra üretme, kan pıhtılaşmasını düzenleme ve kan şekerini dengeleme gibi görevleri bulunuyor.

BESLENME UZMANLARINDAN KRİTİK UYARI

Diyetisyen Kristen Smith ve Stephanie Saletta, karaciğerin protein, karbonhidrat ve yağ metabolizmasında merkezi bir rol oynadığını, aynı zamanda vücudun kolesterol dengesini sağladığını ifade etti. Uzmanlar; aşırı işlenmiş gıdalar, alkol, kızarmış yiyecekler ve yüksek şekerli ürünlerin karaciğer yağlanması riskini artırdığı konusunda uyarıda bulundu.

İŞTE KARACİĞER DOSTU BESİNLER

Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri doğrultusunda karaciğere faydalı olduğu belirtilen besinler şu şekilde gruplandırılıyor:

- Brokoli, karnabahar ve Brüksel lahanası gibi haçlı sebzeler, içerdikleri kükürt ve glutatyon desteğiyle toksinlerin atılmasını kolaylaştırıyor. Ispanak ve kale gibi koyu yeşil yapraklı sebzeler ise hastalık riskini düşürüyor.

- Şekersiz kahvenin karaciğerdeki iltihaplanmayı azalttığı ve doku sertleşmesini (fibrozis) yavaşlattığı belirtiliyor. Kemik suyu ise glisin ve glutamin içeriğiyle doğal destek sağlıyor.

- Yaban mersini, çilek ve elma gibi meyveler içerdikleri polifenoller ve pektin ile iltihapla savaşıyor. E vitamini deposu badem, kolesterolün atılmasına yardımcı oluyor. Greyfurt ise hücre koruyucu antioksidanlar barındırıyor.

- Sarımsak (alisin bileşiği), enginar (sinarin ve silimarin) ve soğan, karaciğerin detoks kapasitesini artırıyor. Yumurta ise içerdiği kolin sayesinde yağlanma riskini azaltıyor.

Diğer Destekleyici Gıdalar

Ayrıca deniz yosunu, mikro filizler (özellikle brokoli filizi) ve mantarların da karaciğer fonksiyonlarını destekleyici özelliklerine dikkat çekildi. Uzmanlar, bu besinlerin dengeli bir şekilde diyete eklenmesinin karaciğerin iş yükünü hafifletebileceğini vurguladı.