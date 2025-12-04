Protein, vitamin ve antioksidan bakımından zengin bir besin olan susam, pek çok kişi tarafından sağlıklı bir gıda olarak görülüyor. Ancak uzmanlar, faydalarının yanında bazı riskleri de olduğunu hatırlatıyor. Günlük yaşamda simitten kurabiyeye, pastadan atıştırmalıklara kadar birçok üründe yer alan susam, aşırı tüketildiğinde çeşitli sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

ABD'DE ALERJEN OLARAK KABUL EDİLDİ

2021 yılından itibaren ABD’de “önemli gıda alerjeni” olarak sınıflandırılan susam, 2023 Ocak ayından sonra tüm paketli gıdalarda zorunlu olarak etiketlerde belirtilmeye başladı. Bu kararın nedeni ise susam alerjisinin dünya genelinde giderek artması.

Susam, en yaygın gıda alerjenleri arasında yer alıyor. Alerjisi olan kişilerde deride kızarıklık ve kurdeşen, nefes darlığı şiddetli mide ağrıları, anafilaksi gibi hayati tehlike oluşturan reaksiyonlar gibi etkiler görülebiliyor. Özellikle çocuklarda susam alerjisi oranında belirgin bir artış dikkat çekiyor.

KONTROLLÜ TÜKETİLMELİ

Susam ve susam yağı yüksek enerji değerine sahiptir. Kontrolsüz tüketildiğinde kilo artışına, kan şekeri dengesizliğine, trigliserit yükselmesine neden olabilir. Beslenme uzmanları, susam tüketiminde “porsiyon kontrolü” vurgusunun altını çizdi.

Susamın doğal olarak oksalat içerdiği biliniyor. Oksalat, hassas bünyelerde böbrek taşı oluşumuna katkıda bulunabiliyor. Daha önce böbrek taşı rahatsızlığı yaşayan kişilerin susam tüketiminde dikkatli olması önerildi.

MİDE VE BAĞIRSAK HASSASİYETİNE YOL AÇABİLİYOR

Özellikle yağlı susamlı ürünler bazı kişilerde hazımsızlık, mide yanması, reflü artışı gibi şikayetlere neden olabiliyor. Susamlı yiyeceklerin yanında yağ oranı yüksek başka gıdalar tüketildiğinde bu etkiler daha da belirginleşiyor.

Susamın zararları sadece kendisinden değil, kullanıldığı hazır ürünlerden de kaynaklanabiliyor. Bu ürünlerde sıklıkla yüksek tuz, aşırı şeker, düşük kaliteli yağlar gibi ek sağlık riskleri bulunabiliyor.

AĞIR METAL RİSKİ BULUNABİLİYOR

Denetimsiz bölgelerden gelen susamlarda toprak veya üretim süreçlerinden kaynaklanan ağır metal kontaminasyonu görülebiliyor. Uzmanlar, güvenilir markaların tercih edilmesi gerektiğini belirtti.

AŞIRI TÜKETİME DİKKAT

Besleyici özellikleri tartışılmaz olan susam, yanlış ve aşırı tüketimle sağlığı olumsuz etkileyebiliyor. Uzmanlar, susamı tamamen hayatımızdan çıkarmak yerine kontrollü tüketmenin en sağlıklı seçenek olduğunu vurguladı.